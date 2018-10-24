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В гомельском парке открыли новый, самый дорогой в городе общественный туалет
25.10.2018 14:20 — Новости Общества | Tut.by
25 октября без пафосных и красной ленточки в Гомеле открыли объект, о котором в городе говорили с лета — и это… общественный туалет. Самый, говорят, дорогой в истории города общественный клозет уже работает — смотрите, какой он внутри.
Вообще-то туалет в гомельском парке планировали открыть к новому году. Но Форум регионов внес свои коррективы — уложились к концу октября.
Сегодня в новый туалет горожан пускают просто так. Но вскоре, говорят работники уборной, вход будет платный. Стоимость посещения пока неизвестна.
Как, впрочем, и стоимость самого объекта. В городе ходили слухи, что на его строительство было потрачено более 750 тысяч долларов. Но в УКСе эту информацию нам не подтвердили, сославшись на то, что конечная стомость объекта будет известна лишь к концу ноября, когда бухгалтерия произведет все подсчеты.
Внутри — 15 кабинок. Помимо стандартных мужских и женских, обустроены кабинки для людей с ограниченными возможностями, а также для детей.
Помимо этого, внутри есть пеленальный столик для грудничков и маленький детский рукомойник. На входе установлен электроподъемник для людей с ограниченными возможностями.
Напомним, строительство туалета происходило в сложных ландшафтных условиях: перед началом работ пришлось снять и вывезти часть грунта, после чего склон укрепили бетонной стеной. После завершения строительства грунт вернули обратно.
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25 октября без пафосных и красной ленточки в Гомеле открыли объект, о котором в городе говорили с лета - и это… общественный туалет. Самый, говорят, дорогой в истории...
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