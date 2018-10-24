В гомельском парке открыли новый, самый дорогой в городе общественный туалет

25 октября без пафосных и красной ленточки в Гомеле открыли объект, о котором в городе говорили с лета — и это… общественный туалет. Самый, говорят, дорогой в истории города общественный клозет уже работает — смотрите, какой он внутри.





Вообще-то туалет в гомельском парке планировали открыть к новому году. Но Форум регионов внес свои коррективы — уложились к концу октября.





Сегодня в новый туалет горожан пускают просто так. Но вскоре, говорят работники уборной, вход будет платный. Стоимость посещения пока неизвестна.

Как, впрочем, и стоимость самого объекта. В городе ходили слухи, что на его строительство было потрачено более 750 тысяч долларов. Но в УКСе эту информацию нам не подтвердили, сославшись на то, что конечная стомость объекта будет известна лишь к концу ноября, когда бухгалтерия произведет все подсчеты.





Внутри — 15 кабинок. Помимо стандартных мужских и женских, обустроены кабинки для людей с ограниченными возможностями, а также для детей.





Помимо этого, внутри есть пеленальный столик для грудничков и маленький детский рукомойник. На входе установлен электроподъемник для людей с ограниченными возможностями.

Напомним, строительство туалета происходило в сложных ландшафтных условиях: перед началом работ пришлось снять и вывезти часть грунта, после чего склон укрепили бетонной стеной. После завершения строительства грунт вернули обратно.







