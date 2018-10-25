Навоз для правительства, льготы для срочников, ночь в токсикологии и родина IKEA - все за вчера

Доброе утро!

Сегодня в Гомеле на Форуме регионов встретятся Лукашенко и Порошенко. Мы посмотрели вчера, как проходит мероприятие, но, кроме противошпионских чехлов для телефонов на выставке товаров Беларуси и Украины, ничего другого интересного обывателю там не нашли. Зато уже точно украинцам у нас безопасно , чтобы там в их МИДе ни говорили . Подождем, что сегодня президенты обсудят — явно будут и важные темы, и громкие заявления.





ВАЖНОЕ

А пока президент в Минске, он принял первого вице-премьера Турчина и напомнил правительству его обязанности . А то, мол, поступают ему некоторые сигналы, что правительство собирается заниматься стратегией, а не повседневными делами. «Это не ваша прерогатива, стратегия у нас выработана… правительству никто не запрещает вносить изменения по корректировке. Но решение принимает президент… Придется делать все — и навоз вывозить на поля, сеять, и убирать, и у станка стоять, и технологиями заниматься. Правительство, которое будет сидеть в конторе и вырабатывать некую стратегию, не понимая, что происходит на самом деле, в Беларуси не нужно». И еще немного об ИТ-стране поговорили. Кстати, помните, текст обновленной программы правительства, которая рассчитана до следующих президентских выборов? Вот здесь вам «Чалый по-быстрому» объяснит , как этот документ повлияет на регионы.

А потом Турчин поучаствовал в заседании Совета по развитию предпринимательства — обсуждали корректировку Налогового кодекса и имущественные отношения. И еще много важных для простых людей мелочей типа командировочных. Александр Турчин диву давался, что у нас, оказывается, происходит : «Например, водителю дали командировочные, он поехал, переночевал в кабине машины, а в гостинице взял „цетлик“, что там переночевал. Провели по бухгалтерии. Затем приходят правоохранительные органы, возбуждается уголовное дело, мол, мошенничество. Зачем это делается? Отдайте вы ему эти 100 долларов, пусть где хочет, там и спит. В машине, в гостинице, еще где-то. Сколько последствий несут эти странные нормы!»

А Минобороны разработало проект предложений для повышения мотивации прохождения службы в Вооруженных силах. Например, прошедшие срочную службу в армии могут получить льготы при поступлении в вузы и ссузы. Как это будет работать — рассказываем здесь (ну и еще пару льгот там придумали).

В понедельник вступят в силу изменения в Банковский кодекс — и кое-что в нашей жизни действительно изменят. Что вам нужно об этом знать ?

Вчера в ООН выступил спецдокладчик по ситуации с правами человека в Беларуси Миклош Харасти. Говорили о подавлении свободы слова в стране, упоминали и «дело БелТА», конечно.

Матч БАТЭ — Челси в Лондоне вчера смотрели? Ну хоть забили наши, и то радостно . У главного тренера БАТЭ от этого поражения остался «неприятный осадок» (у нас тоже). После счета 1:3 борисовчане откатываются на последнее место в группе, но шансы на плей-офф у нас еще есть. Желательно, правда, обыгрывать в гостях ПАОК. Будем болеть!





ПОПУЛЯРНОЕ

Третий день страна обсуждает избиение маршрутчика на Орловской в столице : там в среду Hyundai и Mercedes с российскими номерами заблокировали в первой полосе маршрутку № 1077, неизвестные люди вытащили водителя маршрутки из салона, один из них ударил его по лицу, второй в это время держал мужчину, чтобы тот не оказывал сопротивления. У маршрутчика сломана лицевая кость, парни попытались скрыться — но их задержали . Позже в милиции рассказали, откуда эти люди .

Вот здесь у нас история женщины, которая пережила рак молочной железы (ей повезло выявить его на первой стадии), удаление груди, имплантацию, тяжелые химиотерапии — а она благодарна своей болезни . «Мой врач сказал: „Ты проживешь больше, чем я“. Я улыбнулась, так как ему 50 лет… В благодарность за все, что он для меня сделал, я до сих пор говорю, что „операция — это кайф, а химиотерапия — лучшее, что со мной было“. Тебе делают больно, но только для того, чтобы сохранить твою жизнь». Недавно, кстати, американские исследователи выяснили, что к раку более расположены высокие люди — и у них есть доказательства .

Сегодня же пятница! И вы даже не представляете, что происходит в токсикологическом отделении БСМП в ночь с пятницы на субботу! Когда видишь людей с острым алкогольным отравлением, которых туда привозят, понимаешь, что, возможно, самая действенная профилактика алкоголизма — она вот здесь . Надеемся, что, прочитав наш репортаж, кто-нибудь с выпивкой все-таки завяжет.





ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Вы даже не представляете, где мы побывали во время своей поездки в Швеции! Итак, добро пожаловать на родину IKEA ! Она же давно перестала быть просто мебельной компанией. Это секта со своими правилами, мессией, апостолами и паствой. Их Священное писание — это ежегодные каталоги, которые теснят Библию и Коран в топе самых тиражируемых книг. Их храмы — это огромные желто-синие магазины, заполняющиеся прихожанами по выходным. Их заповедь — «менять жизнь большинства людей к лучшему». Все это — в новом тексте из наших «Шведских хроник» .

Но вернемся в белорусские леса. Здесь при Советском Союзе было построено немало секретных объектов, где находились ядерные боевые части для авиационных бомб и ракет. Как правило, такие хранилища строились неподалеку от аэродромов, чтобы в случае атаки противника авиация успела нанести «удар возмездия». Казалось, они должны были серьезно охраняться, но к моменту развала СССР эта функция выполнялась чисто номинально. Бывший военнослужащий рассказал нам, как служил на секретном объекте .

А тех, кто еще не служил, очень волнуют последние выступления президента на тему армии для студентов на летних каникулах. Мы решили расспросить военного обозревателя о том, стоит ли студентам изучать военное дело — и услышали неоднозначное мнение .

А вот очень странная история. Звукорежиссер из Беларуси утверждает, что полтора года работал в Украине буквально за еду, жил в студии, у него забрали паспорт и ничего не заплатили. А его украинские партнеры — что это клевета. Мы выслушали все стороны (и даже посольство) .

25 октября художнице Нинели Счастной исполнилось бы 85. Мы встретились с сестрой Нинели Татьяной Счастной и поговорил о личности художницы, которую знали только самые близкие люди. Как благодаря библиотеке отца она стала рисовать? Для чего в 1947 году он дал расписку в КГБ? За что ее недолюбливали художники-мужчины? Кто автор ее знаменитой вязаной шапочки? Все — здесь .

Угощайтесь — полоцкие бананы. В теплицах предприятия «Весна-энерго» экзотическое растение появилось два года назад, а в сентябре уже дало первый урожай — 150 бананов. Конечно, работники съели их сами: «Сладкие и ароматные, вкуснее, чем в магазине». Однако выращивать в промышленных масштабах не планируют — и вот почему .

А есть человек, который сравнивает с бананами… спорт. Это — телеведущий и шоумен Евгений Булка. Говорит: «Пока не попробуешь, не узнаешь, что это» — и называет спорт лучшим антистрессом. Расспросили его о новой работе, отцовстве и спорте , который захватил все его время. Говорит, ничто так не бодрит, как удовольствие от работы и молодой коллектив. «Недавно прочитал, что стресс — штука заразная. Если с утра в стрессе находятся два человека, то к концу рабочего дня таких станет семь. А когда ты видишь, что люди горят своим делом, а не ноют, это заряжает».

Если вы еще только планируете заняться спортом, но пока не знаете, в чем — то посмотрите на одежду от Даши Домрачевой , ее вчера презентовали в Минске.





А в Бресте трансплантологи сыграли в футбол со своими пациентами. Да-да, теми, кто когда-то лежал у них на столе, а сегодня живет, бегает и играет в мяч. Это очень важный и позитивный текст, прочтите .

Все новости четверга, 25 октября

Кстати о здоровье. Скоро зима — и кардиологи говорят, что это смертельно опасно. Да-да, не удивляйтесь, вот здесь объясним, почему . А пока давайте переживем пятницу, вечером закутаемся в плед с любимыми, заварим чай и будем читать прекрасные тексты и новости TUT.BY (вы же уже скачали приложения для)

Ваша редакция

Вы подписаны на новости TUT.BY