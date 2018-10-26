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Страны-соседки Беларуси переходят на зимнее время. БелЖД изменит расписание поездов

27.10.2018 07:00 — Новости Общества | Tut.by  
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БелЖД изменит расписание в связи с переходом на зимнее время стран-соседок. В ночь с субботы на воскресенье, с 27 на 28 октября, Украина, Литва, Латвия и Польша переведут стрелки на час назад. В России, как и в Беларуси, стрелки не переводят.


Фото: Reuters

Расписание международных поездов изменится, сообщает пресс-служба БелЖД.

С 29 октября поезд № 86/85 Минск-Киев будет отправляться из Минска в 22.40, как обычно, и прибывать в Киев в 7.55 (ранее — в 8.56). В обратном направлении поезд будет отправляться в 21.09 (сейчас — в 22.34), а время прибытия в Минск останется прежним — 8.38.

Поезд № 805/806 Минск-Вильнюс будет отправляться из Минска в 7.35, а прибывать на конечную станцию на час раньше — в 9.05 (сейчас — 10.05). Из Вильнюса поезд отправится в 18.30 (сейчас — в 19.30), а в Минск он прибудет без изменений — в 22.00.

С 27 октября поезд № 87/88 Минск-Рига будет отправляться из Минска без изменений — в 20.38, а время прибытия в Ригу изменится с 8.28 на 7.30. В обратном направлении поезд будет отправляться из Риги в 19.20 и прибывать в Минск в 7.50.

Корректируется расписание поездов пересадочного сообщения Минск-Брест № 727/728 и № 128/127 Брест-Варшава.

Из Минска поезд № 727 Минск-Брест будет отправляться в 10.55 (сейчас — в 09.55) и прибывать в Брест в 14.31 (сейчас в 13.31), в свою очередь из Бреста до Варшавы поезд № 127 Брест-Варшава будет отправляться в 15.23 (сейчас в 14.23) и прибывать в Варшаву в 17.25.

Из Варшавы поезд № 128 будет отправляться в 8.25 и прибывать в Брест в 14.49. До Минска поезд № 726 будет отправляться из Бреста в 15.15 и прибывать в Минск в 18.49.

Кроме того, после перехода соседей на зимнее время изменится время отправления и прибытия поездов международного сообщения, которые идут транзитом по Беларуси в Западную Европу. Также изменится расписание некоторых поездов региональных и межрегиональных линий, которые курсируют по Беларуси.


В ближайшее воскресенье перейдет на осенне-зимнее расписание «Белавиа». Изменения перевозчик не связывает с переводом стрелок у соседей, но советует все же обращать внимание на время, указанное в билетах — оно может несколько отличаться от привычного.

Беларусь с 1992 года дважды в год переводила стрелки часов. В 2011 году Россия перешла на единое время, Беларусь повторила опыт соседки. В декабре 2014 года россияне вернули зимнее время, а мы так и остались в «лете».

Александр Лукашенко высказывался, что он категорический противник перевода часов.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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БелЖД изменит расписание в связи с переходом на зимнее время в странах-соседках. В ночь с субботы на воскресенье, с 27 на 28 октября, Украина, Литва, Латвия и Польша...
 
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