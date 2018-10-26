"Украинский" Гомель, первый снег, долги депутата и смерть Караченцова - все за вчера

Доброе утро!

Погода в эти выходные нас точно не порадует: снег, дождь , в понедельник все станет еще хуже… А Витебск вчера уже замело — и, что примечательно, третий год подряд первый снег в городе выпадает в один и тот же день. Кстати, в ночь на воскресенье Украина, Литва, Латвия и Польша переведут стрелки на час назад, перейдут на зимнее время , а БелЖД в связи с этим изменит график движения поездов. Зима, господа, уже совсем зима…





ВАЖНОЕ

Вчера на Форуме регионов в Гомеле встретились президенты Беларуси и Украины . Лукашенко сказал, что Гомель «ничем не отличается от прекрасных украинских городов». Помните, что Витебск и Могилев ничем не отличаются от российских ? Как-то за Минск тревожно, перспективы Гродно и Бреста-то все очевиднее! Шутим-шутим. Порошенко в свою очередь подчеркнул: «Между Украиной и Беларусью есть доверие, между Лукашенко и Порошенко есть доверие. И я абсолютно убежден, что это доверие выльется в безопасность, надежность, дружбу и сотрудничество». Наш президент сообщил коллеге, что готов включиться в решение конфликта на Донбассе : «…Там, где нужно, но только ради одного — ради мира. Эту проблему должны решить мы: три славянских народа. Беларусь готова работать только в рамках договоренностей двух стран — России и Украины. Мы не напрашиваемся на роль миротворца или посредника, я это терпеть не могу». А почему Лукашенко так «болеет» душой за Украину? Оказывается, его «корни давние-давние, моих предков, тоже зарыты между Черниговом и Киевом» (помните, куда они ведут ?).





Помните, неделю назад в Гродно Лукашенко отговаривал местных студентов ехать учиться за рубежом? Он тогда говорил, что в других странах учатся две тысячи белорусов, а ЮНЕСКО утверждает- что почти 26 тысяч. Куда наши студенты чаще всего едут — рассказываем здесь .

Решили посмотреть, какие из обещаний властей пока остаются на бумаге. Помните, нам обещали изменить Трудовой и Налоговый кодексы, пересмотреть схему уплаты взносов индивидуальными предпринимателями в ФСЗН, повысить лимиты на посылки из-за границы и др. И где это все ?!

А еще первый вице-премьер на днях возмутился тем, как сейчас в Беларуси выплачиваются командировочные. По его мнению, систему нужно упростить. И действительно — там сейчас все так неоправданно сложно! Вот вам, дорогое правительство, 8 подсказок, что можно упростить в вопросе с командировками .

Вчера умер Николай Караченцов. Сегодня ему бы исполнилось 74 года. Вот здесь, в нашей субъективной подборке, — его лучшие роли , а здесь — моменты из его фильмов , которые наверняка в свое время тронули каждого из вас. Покойтесь с миром, Николай Петрович, последние 13 лет вам было нелегко.





А в США задержали отправителя посылок с бомбами президентам и не только — и вот кто это . Мужчине, кстати, грозит до 58 лет лишения свободы.

ПОПУЛЯРНОЕ

Решили посмотреть, что сейчас с нашими логистическими центрами. Проекты были громкими и «красивыми» — а в итоге имеем «склады, которые сдают в аренду». Спросили экспертов, что и когда пошло не так — и чего не хватает, чтобы задуманное стало реальностью.

Вчера в Минске появился первый киоск «Табакерка», но исчез после публикации об этом на TUT.BY. Он простоял всего два часа. Что это было ?! Кстати, в стране с 1 ноября подорожают сигареты ( и появятся в продаже новые марки ).

А еще в Беларуси вчера был официальный старт продаж iPhone Xs — но никто за ними не пришел . Ай, беда-печаль. Напомним, iPhone Xs и iPhone Xs Max стоят от 3500 до 5000 рублей.

Смотрите, какая грустная история. Директору школы под Минском не продлили контракт — мол, «совершила достаточное количество нарушений в сфере образования» — но на ее защиту стали родители и коллеги. Нарушения разные: от некошеной травы до отсутствия олимпиадников. А в школе-то в 10−11-х классах по пять-шесть учеников — и среди них нет тех, кто сможет готовиться к олимпиадам. «С другой стороны, школа готовит трактористов-машинистов категории „А“, я считаю, что, может быть, порой это важнее, чем олимпиадники», — говорит директор — и уже ищет новую работу.

А вот свежие строительные ляпы за неделю на «Доске позора». Только к одному фотоотчету о капремонте от читателя мы подобрали не меньше пяти синонимов: сделано спустя рукава, абы как, для проформы, ради галочки, на отвали. Итак, смотрим, что нам прислали за неделю , и учимся подбирать цензурные выражения. Потом приходим в себя, разглядывая по-настоящему замечательные дома белорусов — на сей раз в неожиданно красивых Самохваловичах.

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Помните супругов, которые переехали в агрогородок под Пружанами, чтобы разводить экзотических змей — а местные восстали? В итоге ничего не вышло — через 11 месяцев борьбы с властями и местными жителями змеезаводчики забрали своих питомцев и вынужденно уехали. Что там происходило и где они сейчас — рассказываем .





А вот у нас интервью с Сашей Герасименей — она сейчас не только молодая мама на больничном (даже в декрет, говорит, не пойдет!), но и учредитель радиостанции «Спорт ФМ». Рассказала нам о планируемых объемах вложений в радио и о дочери Софии.

Ну-ка, ну-ка, Саша, а это тебе стоит показать твоему мужу Евгению Цуркину: вот здесь у нас — прекрасная история папы в декрете . Знакомьтесь, Кирилл — рок-музыкант. «У нас в стране музыка — доход довольно нестабильный и сомнительный. Решили, что пока мама выйдет на работу», — рассказывает Кирилл. У мужчины две дочки. Пока старшая Маша в детском садике, Кирилл ловко управляется с годовалой Русланой. Как в той детской песне — папа может все что угодно.

Рассказываем, как минчане пытаются взыскать деньги со столичного депутата . И деньги немалые — более полумиллиона долларов! Интересное в это истории еще и то, что человек, который создал сервис dolgovnet.by, оказался сам должен денег. Правда, он сам так не считает.

Помните, писали, что в следующем году результаты ЦТ будут считать по-другому ? В РИКЗ говорят, что это хорошо : новая методика ликвидирует искусственное занижение баллов, а значит, теперь больше студентов смогут показать более высокий результат. Правда, репетиторы и педагоги со стажем с этим не согласны, но это уже совсем другая история.

А вот вам наш маленький политпросвет. В медиа часто употребляют термины «правые» и «левые», говоря о людях или партиях. Но чем правые отличаются от левых? В новом выпуске «Простой политики» научим не путаться в политической ориентации .

Все новости пятницы, 26 октября

Кстати. Отдохните в выходные и проанализируйте свое эмоциональное состояние. Возможно, вы постоянно ощущаете усталось и апатию, плохо спите, недавно пережили стресс? Вот здесь рассказываем, что тогда делать .

Хорошего уикенда, друзья!

Ваша редакция

Вы подписаны на новости TUT.BY