ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Со дна Немана подняли самую большую в Беларуси лодку, которой не менее 200 лет

28.10.2018 01:30 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В гродненском регионе участники совместной экспедиции археологов и дайверов подняли со дна Немана самую большую в Беларуси лодку. Артефакт, которому не менее 200 лет, доставят в Институт истории Национальной академии наук. Там специалисты проведут ряд исследований, чтобы определить точный возраст и древесину, из которой сделан речной транспорт. Затем находка займет место в одном из музеев страны, сообщает телеканал Беларусь 1.


Фото: tvr.by

В уникальной операции по подъему древнего артефакта было задействовано несколько десятков людей. Лодка хоть и находилась на небольшой глубине, но была занесена илом, да и течение Немана в этом месте оказалось достаточно быстрым. Сначала объект обследовали дайверы, они закрепили находку на специальной рамной конструкции. При помощи автомобильного крана старинную лодку удалось поднять на берег, где археологи смогли определить истинную ценность артефакта.

Уникальность этой находки в том, что на сегодняшний день это самая большая лодка-долбленка в Беларуси. Ее длина более 8 метров. А это значит, что и возраст ее не менее 200 лет.

Обнаружить такой старинный артефакт удалось благодаря местным жителям. Олег Воликов часто рыбачит на этом участке Немана. Именно его блесна зацепилась за затопленную лодку. Любопытство взяло верх, и пенсионер сообщил о находке археологам.

Старинный челн доставят в Институт истории, где специалисты проведут ряд исследований. Будет установлен точный возраст находки и древесина, из которой она сделана.

Участники научной экспедиции продолжат свою работу на берегах Немана. Местные жители обещали показать еще несколько мест, где, возможно, затоплены похожие лодки.

 
 
Ссылка на источник 80
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В гродненском регионе участники совместной экспедиции археологов и дайверов подняли со дна Немана самую большую в Беларуси лодку.
 
Новости дня
Новости общества
 
За пять лет работы так и не начались. В Минске у застройщика изъяли участок
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.10.2018
Mlife

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика