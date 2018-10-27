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До сих пор неизвестна судьба пропавшего 8 лет назад жителя Лунинецкого района

28.10.2018 — Новости Общества | Полесская правда  
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До сих пор неизвестна судьба пропавшего 8 лет назад жителя Лунинецкого района
Лунинецким РОВД УВД Брестского облисполкома разыскивается пропавший без вести Ярохович Яков Иванович, 14.05.1940 г.р., уроженец и житель д. Лаховка, ул. Пинская, д. 30, Лунинецкого района, пенсионер, который в ночь с 10 на 11 ноября 2010 года ушел из дома в неизвестном направлении, и до настоящего времени его местонахождение и судьба не известны.

Его приметы: на вид 70 лет, рост около 170-175 см, худощавого телосложения, лицо треугольное, бледное, европейский тип, лоб высокий вертикальный, брови дугообразные, средние, глаза голубые, нос средний прямой, основание носа широкое горизонтальное, рот большой, губы средней толщины, равномерно выступающие, уши треугольные оттопыренные, волосы прямые светло-русые, на голове имеется залысина, большинство зубов отсутствует.

Был одет: кепка черного цвета из кожзаменителя с откинутыми ушами, куртка короткая черного цвета, рубашка черного цвета, сапоги резиновые короткие.

Просим граждан, которые встречали пропавшего без вести, располагают информацией о его месте нахождения, сообщить об этом в Лунинецкий РОВД по телефонам: 23-50-2 (уголовный розыск); 23-25-6 или 102.

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