По Бресту гулял лысый мужчина в ботфортах и мини-юбке (но недолго)

27 октября городские паблики Бреста в соцсетях заполонили фотографии и видеоролики с мужчиной, который гулял по микрорайону Восток в ботфортах на высокой шпильке и мини-юбке.

Видео: Xandr Keidg

Судя по видеороликам, прогулка закончилась в райотделе милиции. Как сообщил TUT.BY читатель, днем 27 октября кто-то позвонил в милицию: мол, в одном из дворов города сидит мужчина в женской одежде. Как выяснилось, он был пьян. Приехал наряд и мужчину забрали в райотдел.



Фото: vk.com/alarmbrest

Видео: Андрей Марчук