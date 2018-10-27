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По Бресту гулял лысый мужчина в ботфортах и мини-юбке (но недолго)
28.10.2018 10:34 — Новости Общества | Tut.by
27 октября городские паблики Бреста в соцсетях заполонили фотографии и видеоролики с мужчиной, который гулял по микрорайону Восток в ботфортах на высокой шпильке и мини-юбке.
Видео:
Судя по видеороликам, прогулка закончилась в райотделе милиции. Как сообщил TUT.BY читатель, днем 27 октября кто-то позвонил в милицию: мол, в одном из дворов города сидит мужчина в женской одежде. Как выяснилось, он был пьян. Приехал наряд и мужчину забрали в райотдел.
Видео:
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Его забрали в милицию.
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