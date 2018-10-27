ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

По Бресту гулял лысый мужчина в ботфортах и мини-юбке (но недолго)

28.10.2018 10:34 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

27 октября городские паблики Бреста в соцсетях заполонили фотографии и видеоролики с мужчиной, который гулял по микрорайону Восток в ботфортах на высокой шпильке и мини-юбке.

Видео: Xandr Keidg


Открыть/скачать видео (2.48 МБ)

Судя по видеороликам, прогулка закончилась в райотделе милиции. Как сообщил TUT.BY читатель, днем 27 октября кто-то позвонил в милицию: мол, в одном из дворов города сидит мужчина в женской одежде. Как выяснилось, он был пьян. Приехал наряд и мужчину забрали в райотдел.


Фото: vk.com/alarmbrest

Видео: Андрей Марчук

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 161
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости общества
 
Материнская любовь способна на многое
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Вороновская газета
Ивьевский край
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика