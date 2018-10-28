"Дзяды" и Куропаты, ностальгия по авоськам, тещи, "колясычи" и сотни смертей - все за выходные

Доброе утро!

Сегодня обещают плохую погоду: дожди, ветер, мокрый снег . Утепляйтесь и не забывайте зонты! А пока вы собираетесь на ходу перехватить бутерброд и кофе, расскажем, каким же должен быть завтрак , чтобы он принес максимальную пользу.

ВАЖНОЕ

С понедельника в Беларуси изменятся размеры штрафов за многие нарушения, а также появятся новые. За что белорусов будут жестче наказывать рублем — рассказываем здесь . Да и не только рублем — теперь можно отхватить, например, запрет на посещение стадионов! А вот вам топ ноябрьских изменений, которые отразятся на наших кошельках : вырастут трудовые пенсии (рекордно!), подорожают сигареты, пересмотрят бюджет прожиточного минимума…

Вчера участники шествия памяти предков «Дзяды» провели митинг в Куропатах. Читали, например, послание от Позняка: «Нынче очень сложное время: враги захватили Куропаты, построили „Поедем поедим“ и под охраной власти там едят, пьют и веселятся на костях наших дедов. Вот что такое антибелорусская власть и гангстеры у власти». Здесь у нас репортаж о том, как это было .





В воскресенье в стране снова подорожало топливо . Ну, а как могли День автомобилиста-то пропустить! Вот здесь , кстати, расскажем вам, какие автомобили мы с вами этим топливом чаще всего заправляем (а здесь можно поугадывать, какой расход топлива у разных машин ). Знаете, сколько в стране легковушек? Почти 3 миллиона! Правительство, кстати, еще раз заявило о том, что дорожный налог отвяжут от техосмотра — и будут применять понижающий коэффициент . Мы так поняли, что дешевле будет платить сразу за год или два, а не, например, помесячно.

Стало известно, что Минобороны России разместит новейшие комплексы радиоэлектронной борьбы «Самарканд» на стратегических направлениях, в том числе в Калининградской области и… Беларуси. Пока подробностей мало — и все они здесь .

Трамп заявил о том, что Россия хочет получать экономическую помощь от США . «Потому что мы добились такого богатства, и я проделал действительно хорошую работу — $ 11,7 трлн. Россия хочет нашей помощи, все хотят нашей помощи». Больше ничего понятного в его речи не было.

У нашего хоккейного «Динамо» — новый гендиректор . Басков. Нет, не тот, который натуральный блондин, а тот, который тренирует Николая Лукашенко. Ну, как вы и просили, — не генерал, а хоккеист. Так, а что у нас в футболе ? Динамовское дерби вчера закончилось вничью, а БАТЭ, порванный «Челси», еле-еле одолел «Гомель». Соберитесь, парни, ну!

А вообще это были очень страшные выходные. Столько смертей за уикенд мы давно не припоминаем… В Питтсбурге мужчина устроил стрельбу в синагоге — 11 жертв (и вот что известно о нападавшем), в аварии под Радошковичами погибли четыре человека , в Петербурге — восемь , в Лунинце убили ребенка , в Индонезии разбился пассажирский Boeing … Остановите это!

ПОПУЛЯРНОЕ

Спросили минчан о зарплатах: где, говорим, ваша заветная тысяча?.. А они нам: «Ой, как до Луны еще!» Итак, есть ли у минчан те самые «по тысяче»? И сколько они хотели бы получать? И можно ли в нашей стране жить на 1000 рублей, не экономя и ни в чем не нуждаясь? Смотрите, что говорят .

Ой, такой милый текст — не пропустите! Помните, на прошлой неделе Европарламент одобрил запрет на одноразовые пластиковые тарелки, трубочки, ватные палочки ? Тема жизни без полиэтиленовых пакетов и пластика становится обсуждаемой и модной и в Беларуси. А ведь было время, когда мы жили без пластика! Помните все эти авоськи, стеклянные бутылки молока и семечки в кульках из газеты ?





Заканчивается октябрь — месяц борьбы против рака молочной железы. И вот, чтобы привлечь внимание к проблеме распространенности заболевания, женщины начали выкладывать в инстаграм снимки татуировок, которые они сделали на месте послеоперационных шрамов. Это нужно увидеть .

А мы пообщались с врачом-гинекологом из Беларуси, которая работала в районных поликлиниках, преподавала в БГМУ, любила беременных, ценила своих студентов и ничего в жизни менять не собиралась — пока не загорелась желанием учиться дальше и уехала в Швецию. Наташа говорит, там есть и плюсы и минусы — и в медицине тоже, — ну и жить, пока учишься, очень дорого: долгое время питалась гречками и макаронами, а о поездках домой даже не мечтала.

В субботу в «Минск-Арене» выступил рэпер Баста — и, как и обещал, спел с 6-летним Ваней! Помните, мальчишка обратился в эфир «Вечернего Урганта» и попросил Урганта договориться с Бастой, чтобы они вместе спели на белорусском концерте? Баста слово сдержал! Смотрите, как это было .

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Наша главный редактор политико-экономического блока новостей Ольга Лойко вот здесь размышляет о противостоянии силовиков и либералов вокруг печально известного указа № 488 о лжепредпринимательских структурах. Бизнес всегда был настроен категорично — документ надо отменять, силовики же утверждали, что поправки в него были придуманы, чтобы фактически связать руки контролирующим и правоохранительным органам в борьбе с лжепредпринимательством и лишить их работающего рычага. Наша Оля не согласна: «Мало рычагов? Так может, вообще отменить презумпцию невиновности? Ну неудобно же! Сидит такой, миллионами ворочает, умный, наглый, адвокат холеный при нем. Не виноват? Ну, пусть докажет! Очень удобно, жаль, цивилизованный мир не одобряет».

Вчера был Международный день тещи. Поздравили своих? А мы попросили трех женщин и их зятьев ответить на каверзные вопросы. Кто лучше готовит: теща или жена? Правда ли, что идеальная теща — это та, которая живет за тысячу километров? Думаем, им потом было интересно послушать ответы друг друга — и вам будет, точно .

Смотрите, как трогательно! Девушка из Витебска два года искала своего той-терьера — собачка как-то не вернулась с прогулки домой. И вдруг в городском паблике во «ВКонтакте» на фото увидела Лору! Не будем вас томить — у этой истории счастливый конец .

Знакомьтесь, эти парни собираются прокатить всю страну на «колясычах» — старых советских мотоциклах с колясками. Говорят, такой кайф на них путешествовать! «Колясычи» пусть и тихоходы, но практически вездеходы. Ехать по бездорожью без крыши над головой, когда тебе в лицо дует ветер — это свобода. На таком мотоцикле ты можешь все рассмотреть, а посмотреть есть на что".





Слышали когда-нибудь странные мифы о животных? О гигантских акулах, например, или что верблюд хранит в своих горбах воду? Давайте проверим, можете ли в отличить правду от вымысла, — и вот вам тест .

Все новости субботы, 27 октября

Все новости воскресенья, 28 октября

Кстати. Если вы плохо видите, странно шутите, ленитесь или, прости Господи, материтесь — ничего страшного, все это может служить признаком высокого интеллекта . Да-да, бывают недостатки, которые связаны с выдающимися умственными способностями! И мы любим вас вместе со всеми этими недостатками!

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