"Не могла так поступить". Что известно о трагедии в Лунинце, где при матери обезглавили 8-месячную девочку

27 октября в квартире многоэтажного дома в Лунинце папа нашел тело восьмимесячной девочки. Как нам стало известно, ребенка обезглавили. По подозрению в убийстве малолетней задержали мать ребенка и ее 47-летнего приятеля. TUT.BY узнал подробности жизни семьи, где произошла трагедия.



Леонид и Наталья. Фото: vk.com

25-летняя Наталья и ее муж Леонид воспитывали троих детей. Двух мальчиков — 4 и 6 лет — и восьмимесячную Аню. Семья жила в квартире на пятом этаже новостройки на улице Гагарина. Как рассказал TUT.BY дальний родственник Натальи, который попросил не указывать его имя, молодые люди прожили в браке 7 лет, а до этого долго встречались. Все трое детей — общие.

Страница Натальи в соцсети заполнена фотографиями детей. Есть среди них и снимки маленькой Анны. Под фотографиями — трогательные подписи: «моя доченька», «моя принцесса».

Последний раз мама заходила в сеть приблизительно за час до жестокого убийства малышки.



Фото Ани со страницы мамы. Фото: vk.com

«В школе Наташа была хорошей девочкой, училась неплохо, всегда помогала, если нужна была помощь. Но уже подростком очень часто уходила из дома, пропадала на несколько дней, ночевала у подруг и друзей», — рассказала TUT.BY бывшая одноклассница Натальи Ольга.

Знакомые и родственники характеризуют Наталью нейтрально: алкоголем не злоупотребляла, любила и заботилась о детях. Однако, говорят, в последнее время ее нередко видели в увеселительных заведениях Лунинца. Зачастую — без супруга. По словам знакомых Натальи, женщина «могла выпить бокал вина», но «очень пьяной» ее не видели.

После рождения Ани мама ушла в декретный отпуск, Леонид продолжил работать на одном из заводов города.

«Это была счастливая и любящая семья», — рассказал TUT.BY родной брат отца девочки Валерий. Все родственники сейчас в шоке.

Бывшая одноклассница Леонида Анна рассказала TUT.BY, что ее дети ходят в один сад со старшими мальчиками Натальи и Леонида: «Со стороны выглядят, как обычная хорошая семья».



Фото Ани со страницы мамы. Фото: vk.com

Соседи, с которыми пообщалось «Медиа-Полесье », говорят, что, действительно, по утрам супруги часто вдвоем вели старших сыновей в детсад. Однако по вечерам из их квартиры доносились звуки застолья и семейных разборок.

Близкие Леонида отзываются о нем положительно. По их словам, он трудолюбивый, заботливый отец, любящий муж. При этом отмечают, что дети всегда были досмотрены в основном благодаря Леониду и его семье.



Фото Ани со страницы мамы. Фото: vk.com

Именно Леонид в ту страшную субботу 27 октября нашел дома тело маленькой дочери. Как рассказал TUT.BY его двоюродный брат Александр, в день убийства глава семейства с сыновьями помогал своим родителям по хозяйству. В это время в их квартире Наталья распивала спиртные напитки в компании с 47-летним знакомым Виктором. По неподтвержденной информации с ними также находилась 45-летняя женщина. По данным портала «Медиа-Полесье», во время застолья компанию раздражал плач малышки, что и послужило поводом для убийства. Леонид приехал домой примерно через 30−40 минут после трагедии. Он увидел, что случилось, и вызвал скорую с милицией.

По информации TUT.BY, ребенку не просто перерезали горло — малышку обезглавили.

Следственный комитет возбудил уголовное дело за убийство малолетней с особой жестокостью. Задержаны мать ребенка и ее знакомый Виктор. Пока не известно, кто из них расправился с девочкой. Близкие задержанной настаивают, что сама Наталья не могла так поступить со своей дочерью:

«Она на это, во-первых, не способна, во-вторых, она любит своих детей», — уверяет родственник девушки.

В отделе образования, спорта и туризма Лунинецкого райисполкома TUT.BY сообщили, что семья действительно состояла на учете как находящаяся в социально-опасном положении. Основанием послужило употребление алкоголя и семейно-бытовой конфликт, который однажды закончился вызовом милиции.

В органах опеки уверяют, что после постановки на учет с родителями проводилась профилактическая работа.

— Все субъекты профилактики участвовали. Качество проводимой работы сейчас анализируется.