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Новые места для захоронения выделяют только на "Западном" кладбище. Но через год они закончатся

29.10.2018 13:47 — Новости Общества | Tut.by  
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Сегодня новые места для захоронения выделяют только на кладбище «Западное», но примерно через год и их не останется. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости».


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Замдиректора УП «Спецкомбинат КБО» Сергей Тур рассказал, что согласно законодательству, двухместный участок для захоронения предоставляется бесплатно. Дополнительные расположенные рядом места можно зарезервировать платно: по цене 1014 рублей 30 копеек за каждое.

— Такую возможность используют около 20% заказчиков. Если сразу не зарезервировать свободные места, они предоставляются другим — погребения производятся ежедневно.

Кладбища с заранее приобретенными, но еще не занятыми местами называются ограниченно действующими. Скоро таковым станет и «Западное». Впрочем, на всех кладбищах разрешено по истечении 20 лет после захоронения опустить гроб в существующую могилу. Также можно подзахоронить урну с прахом.

Новое кладбище «Лесное» планируется обустроить под Минском неподалеку от мемориального парка «Благовщина» возле могилевской трассы. В лучшем случае это произойдет в конце 2019 года. А пока этот проект будет вынесен на общественное обсуждение в администрации Заводского района с 31 октября по 24 ноября.

 
Теги: Минск
 
 
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