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22-летний пассажир избил контролера в автобусе в Барановичах

30.10.2018 07:39 — Новости Общества | Tut.by  
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21 октября около 16.40 пассажир автобуса № 6 напал на контролера, сообщает «Наш край».

Контролер-ревизор проверял оплату проезда в общественном транспорте.

— Автобус находился на остановке «Улица Красноармейская», когда молодой парень, ехавший без билета, в ответ на требование предъявить проездной документ или уплатить штраф ударил контролера в живот, а потом, пытаясь сбежать, вывернул ему большой палец на левой руке, — рассказал ди⁠ректор «Барановичигортранса» Андрей Тарасюк.

И все же избежать наказания «зайцу» не удалось: приехавшие по вызову контролера сотрудники милиции задержали нарушителя. Им оказался 22-летний местный житель.

По факту случившегося Барановичским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 366 Уголовного кодекса (насилие либо угроза в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности).

 
 
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