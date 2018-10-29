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22-летний пассажир избил контролера в автобусе в Барановичах
30.10.2018 07:39 — Новости Общества | Tut.by
21 октября около 16.40 пассажир автобуса № 6 напал на контролера,
Контролер-ревизор проверял оплату проезда в общественном транспорте.
— Автобус находился на остановке «Улица Красноармейская», когда молодой парень, ехавший без билета, в ответ на требование предъявить проездной документ или уплатить штраф ударил контролера в живот, а потом, пытаясь сбежать, вывернул ему большой палец на левой руке, — рассказал директор «Барановичигортранса» Андрей Тарасюк.
И все же избежать наказания «зайцу» не удалось: приехавшие по вызову контролера сотрудники милиции задержали нарушителя. Им оказался 22-летний местный житель.
По факту случившегося Барановичским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 366 Уголовного кодекса (насилие либо угроза в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности).
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Возбуждено уголовное дело.
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