"Просили родственников "не поднимать волну". В Гродно судят экс-главврача больницы, который скрыл взрыв

В Гродно продолжаются судебные заседания по делу о взрыве в областной больнице, который произошел летом 2013 года. На скамье подсудимых — бывший главврач учреждения здравоохранения Святослав Савицкий. Во вторник, 30 октября, здесь слушали показания родственника одного из потерпевших и председателя профсоюзной организации больницы.





Напомним, экс-главврач Гродненской областной клинической больницы обвиняется в том, что летом 2013 года скрыл взрыв газо-воздушной смеси, в результате которого погибли двое рабочих . Следствие также считает, что руководитель незаконно выписывал премии (более чем на 400 миллионов неденоминированных рублей) заведующим отделений, а также сотрудникам администрации. С финансовыми претензиями Святослав Савицкий категорически не согласен, а вот в сокрытии взрыва вину свою признает полностью.

Брат одного из погибших, 55-летнего Ивана, Михаил Иосифович, рассказывает, как все произошло.

— В тот день рабочие просушивали тепловой пушкой помещение в реанимации. Операционную, как оказалось, построили с нарушением. Ее постоянно заливало. Вот и сушили. Помещение было востребованным. Брат и его напарники уже собирались домой. […] Да, выпил, но это уже был конец рабочего дня, они и работать уже не планировали, — говорит мужчина. Он вспоминает, что напарник брата был в тот день за рулем, поэтому выпивать отказался.

Когда Иван после работы не приехал домой, родственники забеспокоились. Потом им позвонили и сказали, что в больнице произошел взрыв, пострадали два человека.

— На следующий день мы пошли на прием к главврачу.

— Просил ли руководитель больницы не распространять информацию о ЧП? — спрашивает гособвинитель.

— Дима (сын потерпевшего. — Прим. TUT.BY) задавал вопросы, требовал документы Тогда врач не просил скрыть ЧП.

Спустя три дня родственники пострадавшего повторно пришли на прием к главврачу. И уже этот разговор происходил на повышенных тонах. Мужчина говорит, что Святослав Савицкий просил не «муссировать информацию о взрыве» — мол, иначе родственник может не получить адекватное лечение. Также мужчина рассказал о том, что сразу после происшествия не давал показания никаким правоохранительным органам по поводу взрыва.

После судебного заседания Михаил рассказал, что три дня его брат и второй пострадавший находились в реанимации областной больницы. Потом их перевели в БСМП. Однако через 10 дней мужчины умерли.

— Мы два года пытались получить материальную компенсацию. Было много судов. Все упиралось в то, что Иван был пьян во время взрыва. Это было конец рабочего дня, пятница. Ребята выпили бутылку на всех. Экспертиза показала 0,7 промилле. В коллективном договоре говорится только о том случае, если все произошло по вине конкретного рабочего, и он был в это время пьян. Но вины Ивана в случившемся не было. Непосредственно виновным оказался главный электрик больницы, которого позже приговорили к 4,5 годам лишения свободы. Также мы получили достаточно большую компенсацию от больницы, но пришлось два года в суде доказывать, что мы имеем право на возмещение морального вреда.

— Вы знаете, как все произошло?

— Да, я много разговаривал с рабочими, которые тогда были на территории больницы и с теми, кто по указанию главврача ликвидировал потом последствия происшествия. Знаете, взрыв был такой силы, что у мужиков послетали ботинки. Ваню нашли около окна, а его коллега был возле выхода. Еще до взрыва одна из медсестер почувствовала, что в помещениях пахнет газом. Об этом она говорила главврачу и вроде бы даже были вызваны газовщики. Но после взрыва в больницу никто из спецслужб не приезжал.

Операционную просушивали тепловой пушкой. Ваня зашел, чтобы перекрыть вентиль у газового баллона, перекрыл и уже шел к окну, чтобы проветрить помещение. В этот момент и произошел взрыв. Так его около окна и нашли. Нам говорили, что они выкарабкаются и чтобы мы «не поднимали волну», обещали даже бесплатные косметические операции. Но потом сестра Ивана забеспокоилась, что все тихо, а им только хуже, и стала звонить своим коллегам в БСМП. И их туда перевели. Так все и выяснилось.

Также в суде слушали показания еще одного свидетеля — председателя профсоюзного комитета учреждения здравоохранения «Гродненская областная клиническая больница». Дмитрий Марцуль рассказал о механизме начисления премий в учреждении. Так, например, в больнице не реже раза в месяц заседала специальная комиссия, которая решала вопрос о премировании тех или иных сотрудников. Размер премии определялся исходя из среднего заработка по категориям работников.

— Например, у заведующих хирургических отделений мог быть один размер премий, у заведующих урологией — другой, но не больше, чем 20% от заработной платы, — рассказывает Дмитрий Марцуль.

Рассчитывали премии в планово-экономическом отделе, а потом, уже после заседания специальной комиссии, издавался приказ о премировании, который подписывал главврач.

По словам мужчины, в протоколах суммы премий не фигурировали. Правда, в 2014 году, когда Дмитрий Марцуль давал показания следователям, он говорил, что суммы премий были все-таки прописаны, и комиссия могла видеть эти цифры. На расхождения в показаниях и обратила внимание гособвинитель.

Святослав Савицкий же попросил суд учитывать то, что все показания, данные раньше сотрудниками больницы, были произведены «под давлением госбезопасности».

Напомним, финансовые претензии к главврачу областной больницы появились в 2012 году. Согласно материалам дела, начиная с ноября 2012-го, Святослав Савицкий «единолично принимал решения о материальном стимулировании работников». При этом премии выписывались одним и тем же сотрудникам. Свои приказы о назначении премий некоторым врачам руководитель не согласовывал ни с вышестоящими организациями, ни с профсоюзом. В итоге до середины 2013 года таким образом было выдано премий на 423 миллиона неденоминированных рублей.

Заседания по данному делу продолжаются. Дело рассматривает суд Ленинского района Гродно.