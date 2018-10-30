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Детские пособия повышаются в Беларуси с 1 ноября

31.10.2018 — Новости Общества | Газета Авангард  
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В Беларуси с 1 ноября вырастет размер детских пособий и некоторых других социальных выплат, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

Детские пособия повышаются в Беларуси с 1 ноября

Постановлением Минтруда и соцзащиты №79 от 26 октября 2018 года БМП с 1 ноября 2018 года по 31 января 2019 года в расчете на месяц установлен в размере Br214,21. БПМ повысился на 0,3% по сравнению с нормативом, действовавшим с 1 августа по 30 октября, соответственно увеличиваются и социальные выплаты, в том числе госпособия семьям, воспитывающим детей.

Так, единовременное пособие при рождении первого ребенка теперь составляет Br2142,10; при рождении второго и последующих детей — Br2998,94. Единовременное пособие женщинам, ставшим на учет в организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, с ноября будет выплачиваться в размере Br214,21, пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до трех лет (ежемесячное) — в размере Br107,11.

Ежемесячное пособие семьям на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей, определяемых законодательством: на ребенка-инвалида — Br149,95, на других детей в семье — Br107,11. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет составляет Br214,21 (с I и II степенью утраты здоровья и с III и IV степенью утраты здоровья до исполнения ребенку возраста 3 лет) и Br257,05 (с III и IV степенью утраты здоровья после исполнения ребенку возраста 3 лет); ежемесячное пособие на ребенка в возрасте до 18 лет, инфицированного ВИЧ, — Br149,95.
Читать полностью: http://www.belta.by/society/view/detskie-posobija-povyshajutsja-v-belarusi-s-1-nojabrja-323747-2018/
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БЕЛТА.

 
 
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В Беларуси с 1 ноября вырастет размер детских пособий и некоторых других социальных выплат, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве труда и...
 
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