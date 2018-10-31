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Мир во всем мире, жилье по 300 долларов, "шикарное" Болбасово и песни президентов - все за вчера

01.11.2018 07:30 — Новости Общества | Tut.by  
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Доброе утро!

А вот и ноябрь. До лета осталось чуть более полугода. Заварите чай, закутайтесь в плед — и ждите.


ВАЖНОЕ

В Минске вчера прошла Мюнхенская конференция по безопасности (вот здесь можем напомнить, что за мероприятие). Открывая ее, наш президент заявил, что сегодня нет более важного вопроса, чем сохранение мира на планете. И тут вполне можем «пригодиться» мы. «Беларусь — небольшое государство, но мы готовы вносить свою лепту в разрешение тех или иных конфликтов (некоторые вон даже предлагают „стереть границу между Россией и Беларусью, обнести все китайской стеной и в центре посадить Лукашенко“). Что мы, в принципе, уже делаем. Мы можем взять на себя ответственность за обеспечение мира в восточных регионах Украины и контроль на российско-украинской границе. А также сопровождать проведение выборов на Донбассе исходя из понимания того, что эти регионы являются неотъемлемой частью Украины… Совсем недавно мы с вами, с Германией, воевали, а сегодня сидим и разговариваем. Но там, в Украине, такого конфликта нет, а договориться не могут. Значит, эта война в Украине кому-то нужна». Отдельные наши западные партнеры, говорит президент, в восторге от позиции Минска по Абхазии и Южной Осетии, по Крыму и Донбассу. «Однако как только доходит до конкретных вопросов взаимодействия, то у нас, оказывается, есть проблемы с правами человека… Вы посмотрите, что происходит у вас, в Европе, с демократией, а вы все говорите о демократии в бывших советских республиках… Вы скоро приедете к нам учиться нашей демократии».

А в Палате представителей правительство представляло свою программу. Итак, что было интересного: Румас сообщил, что государство готово отменить уголовное преследование за налоговые нарушения, предложил разрешить тратить семейный капитал до совершеннолетия ребенка (не просто так, конечно), поделился проблемами по обслуживанию госдолга (знаете, сколько на выплаты по нему уходит?!). А еще он, представляете, за то, чтобы инвестиционные проекты реализовывали бизнесмены, а не чиновники! Что творится, что творится… Вице-премьер Кухарев же рассказал, что изменится в ближайшие годы с ситуацией с жильем для многодетных, когда госзастройщики будут строить частные коттеджи по 300 долларов за квадрат, а также на сколько с нового года вырастут тарифы на коммуналку. Кстати, с сегодняшнего дня белорусу трудоспособного возраста официально должно хватать на жизнь 447 рублей в месяц: в Беларуси обновили минимальный потребительский бюджет (и минимальную зарплату хотят поднять до этого уровня).

В рейтинге Всемирного банка Doing Business — 2019 наша страна занял 37-е место среди 190 стран мира — и это хорошо, потому что поднялись чуть повыше и вернулись на рубежи позапрошлого года.

«Белавиа» назвал направления, которые могут быть интересны лоукостам для прихода в Беларусь с точки зрения пассажиропотока — и их совсем немного. Сама же наша компания лоукостом никогда не станет, хоть о цене билетов, признается, постоянно задумывает. Да что компания — сам Гусаров-пассажир считает, что билеты у «Белавиа» дорогие!


Вчера разбирались с видео из гимназии, где школьников «уговаривали» вступать в БРСМ. Минобр занял позицию «а может это фейк?», засунул голову в песок и комментировать произошедшее отказался, в самой гимназии уверяют, что у них в данную организацию принимают только на добровольных началах, в БРСМ тоже настаивают, что никто к ним никого не загоняет.

Наконец-то новую систему подсчета баллов на ЦТ прокомментировал и РИКЗ. Уверяют, что «после 70−75 баллов что старая, что новая методика дает одинаковый результат. Ситуация поменяется в области низких и средних баллов. Они станут более объективными». Поживем — увидим, как говорится.

ПОПУЛЯРНОЕ

Вы слыхали, как поет президент? Вот, помните, на днях Лукашенко на встрече с активистами БРСМ спел «Песню о тревожной молодости» — и это уже не первое его публичное музыкальное выступление. И мы еще вспомнили, кто еще из его коллег радовал публику своим вокалом (или даже речитативом). Кто вам больше понравился?

Побывали с проверяющими в «азиатских» магазинах, которые пооткрывались по всей стране. Белорусские ипэшники просят защиты у властей от конкурентов, власти говорят, что нарушений у продавцов из Средней Азии хватает, и не все товары, которые здесь продаются, безопасны (да и в самом магазине реально воняет клеем и прочей химией). А вот покупателей чаще всего все устраивает: «Сносное качество. То, что фабричное, мне не по карману. В универмаге один бюстгальтер стоит от 20 рублей, а у меня зарплата до 500 недотягивает. Так я лучше куплю здесь два по 5 рублей, поношу и еще два по 5 куплю, чем один на все случаи жизни». Так, может, не выживать «азиатов» надо, а брать с них пример?..

Проведали городской поселок Болбасово в Оршанском районе, который завтра увидит президент. Ранее он поручил сделать его «шикарным местом», второй Копысью. И его указание выполнили: поселок действительно изменился до неузнаваемости, мы (и местные) в шоке. Но, конечно, есть и недовольные.


Помните, мы недавно начали проект «Люди на границе», где ездим по белорусским деревням, которые граничат с нашими странами-соседями, и рассказываем о простых людях, которые там живут? В этот раз побывали в Людогощи возле белорусско-российской границы. В деревне живет всего 30 человек, здесь нет магазина, почты и клуба. Два раза в неделю приезжает автолавка. Граница проходит вдоль реки Сож — от деревенских домов всего несколько десятков метров. В теплую погоду местные перебираются в Россию на лодках или повозках, а зимой — по льду. Узнали, как там живут люди и нравится ли им Путин.

Пообщались с минчанкой, которая стала топ-моделью в США. А ведь когда-то весила 70 кг и о каком-то там подиуме совсем не мечтала — хотела поступать в медицинский! Сейчас же в ее портфолио — сотрудничество с Gucci, Galliano, Calvin Klein и обложка Vogue, она жила у Бэкхемов и обедала за одним столом с Дэвидом и Викторией, но… все равно иногда скучает по Минску и «сварливым белорусам». А еще говорят, что самое важное в стремлении к похудению — умеренность: бессмысленно исключать из рациона шоколад, мороженое и булочки, главное — знать в них меру.

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Вот у нас очень трогательная история о том, как минчанка Саша перевозила в Америку… лошадь. В 2015 году ее муж выиграл грин-карту, семья уехала в США. Самым сложным было расстаться с лошадью, которую Саша растила девять лет. Ей понадобилось три года, чтобы накопить денег на ее переезд, — и в октябре 2018-го кобыла Феста эмигрировала в Америку. Рассказываем, как это было.


Знаете, что видели?! Огромный БЕЛАЗ с автопилотом и искусственным интеллектом! Он реально может ездить без человека, абсолютно автономно, по таким местам, где разметки не бывало отродясь. Кстати, скажите своим детям, что скоро наступит бум роботизированной техники и им уже почти нет смысла мечтать о том, чтобы стать водителем БЕЛАЗа. Их будущее — это оператор. Причем не факт, что будучи виртуальным водителем самосвала, им удастся хоть раз вживую увидеть автомобиль, которым они управляют. А мы еще увидели. Рассказываем и показываем, как это работает.

Помните, что уже завтра стартует «Лістапад»? Гид по игровому кино мы уже составили, а вот что смотреть тем, кто готов отдать предпочтение документальным картинам. Потому что «познавать белый свет» вместе с документалистикой, как нам кажется, очень симпатичная идея.

А вот, знакомьтесь, — птица 2019 года в Беларуси. Это одна из самых редких хищных птиц в Европе, но в белорусских лесах обитает едва ли не крупнейшая популяция в мире. Угадали, о ком речь?

Все новости среды, 31 октября

Кстати. Сегодня у нас очередная «Экономика на пальцах» — и программа обещает быть очень интересной, подключайтесь в 15.25. Будем обсуждать президента на распутье. Похоже, его внутренний консерватор шепчет о том, что надо сохранить островок стабильности, но реальность подбрасывает лихие картинки, и президент назначает на пост премьера рыночника Сергея Румаса с командой грамотных замов. Душа просит индустриализации и ВВП в 100 млрд долларов. Экономика показывает скромный рост и рост внешнего долга Беларуси. Как быть? Куда идти? А ведь скоро президентские выборы!

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Теги: Минск
 
 
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Доброе утро! А вот и ноябрь. До лета осталось чуть более полугода. Заварите чай, закутайтесь в плед - и ждите.
 
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