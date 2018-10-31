Доброе утро!

А вот и ноябрь. До лета осталось чуть более полугода. Заварите чай, закутайтесь в плед — и ждите.





ВАЖНОЕ

В Минске вчера прошла Мюнхенская конференция по безопасности ( вот здесь можем напомнить, что за мероприятие). Открывая ее, наш президент заявил, что сегодня нет более важного вопроса, чем сохранение мира на планете. И тут вполне можем «пригодиться» мы. «Беларусь — небольшое государство, но мы готовы вносить свою лепту в разрешение тех или иных конфликтов (некоторые вон даже предлагают „стереть границу между Россией и Беларусью, обнести все китайской стеной и в центре посадить Лукашенко “). Что мы, в принципе, уже делаем. Мы можем взять на себя ответственность за обеспечение мира в восточных регионах Украины и контроль на российско-украинской границе . А также сопровождать проведение выборов на Донбассе исходя из понимания того, что эти регионы являются неотъемлемой частью Украины… Совсем недавно мы с вами, с Германией, воевали, а сегодня сидим и разговариваем. Но там, в Украине, такого конфликта нет, а договориться не могут. Значит, эта война в Украине кому-то нужна ». Отдельные наши западные партнеры, говорит президент, в восторге от позиции Минска по Абхазии и Южной Осетии, по Крыму и Донбассу. «Однако как только доходит до конкретных вопросов взаимодействия, то у нас, оказывается, есть проблемы с правами человека… Вы посмотрите, что происходит у вас, в Европе, с демократией, а вы все говорите о демократии в бывших советских республиках… Вы скоро приедете к нам учиться нашей демократии».

А в Палате представителей правительство представляло свою программу. Итак, что было интересного: Румас сообщил, что государство готово отменить уголовное преследование за налоговые нарушения , предложил разрешить тратить семейный капитал до совершеннолетия ребенка (не просто так, конечно), поделился проблемами по обслуживанию госдолга ( знаете, сколько на выплаты по нему уходит?! ). А еще он, представляете, за то, чтобы инвестиционные проекты реализовывали бизнесмены, а не чиновники ! Что творится, что творится… Вице-премьер Кухарев же рассказал, что изменится в ближайшие годы с ситуацией с жильем для многодетных , когда госзастройщики будут строить частные коттеджи по 300 долларов за квадрат , а также на сколько с нового года вырастут тарифы на коммуналку . Кстати, с сегодняшнего дня белорусу трудоспособного возраста официально должно хватать на жизнь 447 рублей в месяц: в Беларуси обновили минимальный потребительский бюджет (и минимальную зарплату хотят поднять до этого уровня ).

В рейтинге Всемирного банка Doing Business — 2019 наша страна занял 37-е место среди 190 стран мира — и это хорошо , потому что поднялись чуть повыше и вернулись на рубежи позапрошлого года.

«Белавиа» назвал направления, которые могут быть интересны лоукостам для прихода в Беларусь с точки зрения пассажиропотока — и их совсем немного . Сама же наша компания лоукостом никогда не станет, хоть о цене билетов, признается, постоянно задумывает. Да что компания — сам Гусаров-пассажир считает, что билеты у «Белавиа» дорогие!





Вчера разбирались с видео из гимназии, где школьников «уговаривали» вступать в БРСМ . Минобр занял позицию «а может это фейк?», засунул голову в песок и комментировать произошедшее отказался, в самой гимназии уверяют, что у них в данную организацию принимают только на добровольных началах, в БРСМ тоже настаивают , что никто к ним никого не загоняет.

Наконец-то новую систему подсчета баллов на ЦТ прокомментировал и РИКЗ . Уверяют, что «после 70−75 баллов что старая, что новая методика дает одинаковый результат. Ситуация поменяется в области низких и средних баллов. Они станут более объективными». Поживем — увидим, как говорится.

ПОПУЛЯРНОЕ

Вы слыхали, как поет президент? Вот, помните, на днях Лукашенко на встрече с активистами БРСМ спел «Песню о тревожной молодости» — и это уже не первое его публичное музыкальное выступление. И мы еще вспомнили, кто еще из его коллег радовал публику своим вокалом (или даже речитативом). Кто вам больше понравился ?

Побывали с проверяющими в «азиатских» магазинах , которые пооткрывались по всей стране. Белорусские ипэшники просят защиты у властей от конкурентов, власти говорят , что нарушений у продавцов из Средней Азии хватает, и не все товары, которые здесь продаются, безопасны (да и в самом магазине реально воняет клеем и прочей химией). А вот покупателей чаще всего все устраивает: «Сносное качество. То, что фабричное, мне не по карману. В универмаге один бюстгальтер стоит от 20 рублей, а у меня зарплата до 500 недотягивает. Так я лучше куплю здесь два по 5 рублей, поношу и еще два по 5 куплю, чем один на все случаи жизни». Так, может, не выживать «азиатов» надо, а брать с них пример?..

Проведали городской поселок Болбасово в Оршанском районе, который завтра увидит президент. Ранее он поручил сделать его «шикарным местом», второй Копысью. И его указание выполнили: поселок действительно изменился до неузнаваемости, мы (и местные) в шоке . Но, конечно, есть и недовольные.





Помните, мы недавно начали проект «Люди на границе», где ездим по белорусским деревням, которые граничат с нашими странами-соседями, и рассказываем о простых людях, которые там живут? В этот раз побывали в Людогощи возле белорусско-российской границы. В деревне живет всего 30 человек, здесь нет магазина, почты и клуба. Два раза в неделю приезжает автолавка. Граница проходит вдоль реки Сож — от деревенских домов всего несколько десятков метров. В теплую погоду местные перебираются в Россию на лодках или повозках, а зимой — по льду. Узнали, как там живут люди и нравится ли им Путин .

Пообщались с минчанкой, которая стала топ-моделью в США. А ведь когда-то весила 70 кг и о каком-то там подиуме совсем не мечтала — хотела поступать в медицинский! Сейчас же в ее портфолио — сотрудничество с Gucci, Galliano, Calvin Klein и обложка Vogue, она жила у Бэкхемов и обедала за одним столом с Дэвидом и Викторией, но… все равно иногда скучает по Минску и «сварливым белорусам» . А еще говорят, что самое важное в стремлении к похудению — умеренность: бессмысленно исключать из рациона шоколад, мороженое и булочки, главное — знать в них меру .

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Вот у нас очень трогательная история о том, как минчанка Саша перевозила в Америку… лошадь. В 2015 году ее муж выиграл грин-карту, семья уехала в США. Самым сложным было расстаться с лошадью, которую Саша растила девять лет. Ей понадобилось три года, чтобы накопить денег на ее переезд, — и в октябре 2018-го кобыла Феста эмигрировала в Америку. Рассказываем, как это было .





Знаете, что видели?! Огромный БЕЛАЗ с автопилотом и искусственным интеллектом! Он реально может ездить без человека, абсолютно автономно, по таким местам, где разметки не бывало отродясь. Кстати, скажите своим детям, что скоро наступит бум роботизированной техники и им уже почти нет смысла мечтать о том, чтобы стать водителем БЕЛАЗа. Их будущее — это оператор. Причем не факт, что будучи виртуальным водителем самосвала, им удастся хоть раз вживую увидеть автомобиль, которым они управляют. А мы еще увидели. Рассказываем и показываем, как это работает .

Помните, что уже завтра стартует «Лістапад»? Гид по игровому кино мы уже составили, а вот что смотреть тем, кто готов отдать предпочтение документальным картинам. Потому что «познавать белый свет» вместе с документалистикой, как нам кажется, очень симпатичная идея.

А вот, знакомьтесь, — птица 2019 года в Беларуси . Это одна из самых редких хищных птиц в Европе, но в белорусских лесах обитает едва ли не крупнейшая популяция в мире. Угадали, о ком речь?

Все новости среды, 31 октября

Кстати. Сегодня у нас очередная «Экономика на пальцах» — и программа обещает быть очень интересной, подключайтесь в 15.25. Будем обсуждать президента на распутье. Похоже, его внутренний консерватор шепчет о том, что надо сохранить островок стабильности, но реальность подбрасывает лихие картинки, и президент назначает на пост премьера рыночника Сергея Румаса с командой грамотных замов. Душа просит индустриализации и ВВП в 100 млрд долларов. Экономика показывает скромный рост и рост внешнего долга Беларуси. Как быть? Куда идти? А ведь скоро президентские выборы !

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