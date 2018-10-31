Ожидается, что в пятницу, 2 ноября, в Витебскую область приедет президент. Мы думаем, что он побывает в городском поселке Болбасово под Оршей, а в областном центре откроет модернизированный холдингом «Марко» меховой комбинат и посетит фабрику-банкрот «КИМ». Маршрут следования президента не разглашается, но на улицах 2-я Прибережная и Максима Горького, где находятся оба предприятия, коммунальники развернули небывалую «спецоперацию» по уборке. Красят фабричное здание, три года простоявшее без работы, поднимают с земли каждый «бычок», зачем-то косят пустырь на окраине. Почистили даже канаву, на санитарное состояние которой не обращали внимания, наверное, от сотворения мира.



Канава в районе мехового комбината. Ее очистили от камышей. Сотрудники «Зеленхоза» долго стояли и думали, как им вручную убрать с берега кучи мокрых растений и грязи.

Меховой комбинат, реконструкция которого началась в 2014 году, находится на окраине Витебска — на улице 2-я Прибережная, название которой большинство горожан, наверное, слышат впервые. Рассказываем: это за торговым центром «Корона», которая стоит на выезде из областного центра в сторону Минска.

Вдоль дороги от «Короны» и до железнодорожного переезда — огромный пустырь, с которого виднеются корпуса мехового комбината. По обочине идут три работника «Зеленхоза» и по пути собирают мусор в большие мешки. Очень скрупулезно — стараются не пропустить ни одной бумажки и сигаретного «бычка».

— Президент же в Витебск едет! — смеется один из мужчин. — Вот нам и приказали все чисто убрать на его возможном пути. Со всего города к меховому комбинату людей нагнали. А вдруг он захочет тут выйти, на этой дороге? Никто же не знает.

Работник «Зеленхоза» считает, что этот периферийный район города нуждался в уборке давно, но только не в таком авральном темпе:

— Уборка, конечно, нужна. Мне даже самому приятно, что я навожу тут порядок. Здесь же черт-те что раньше творилось! Но людей на уборку окраин не хватает, хотя бы уже были силы на центр города. Вот и получается, что до окраин руки доходят только когда какое-то начальство едет.





Рядом с автостоянкой на 2-й Прибережной, через дорогу от корпусов мехового комбината, — канава. На берегу — группа «зеленхозовцев». Долгое время они просто стоят, ничего не делают. Перекур?

— Да какой там перекур… Мы стоим и никак не можем понять: что же нам делать с этой кучей мусора? Видите, кто-то почистил канаву от камыша, свалил этот камыш вместе с грязью на берег. А «Зеленхоз» — теперь крайний! Правильно, всю головную боль надо на нас свалить! Трактора нет, а как все это убирать вручную — не понятно. Да мы тут и за два дня не справимся — камышами завалили берег на метров 300−400, — возмущены рабочие.

Люди пытаются разгребать камышовые завалы. Но это не получается сделать даже с помощью металлических грабель, что уж говорить про пластиковые.





Многие в сердцах ругаются матом. Кто-то философствует: «Страна для жизни, и жизнь для для страны».

— Блин, даже в армии такого бессмысленного и рабского труда не было. Как хотите, но я в этом позорище [уборке камышей] участвовать не буду, — наотрез отказывается молодой мужчина.

«Зеленхозовцы» еще долго ломали голову, что же предпринять. Чем закончилась история, не знаем. Но пока мы наблюдали за ситуацией, техника на подмогу рабочим так и не приехала.

Сотрудники говорят, что в последнее время их уже не первый раз бросают в этот район Витебска, где ждут высокопоставленных гостей:

— Мы тут, наверное, уже недели три работаем. Людей вынужденно снимают с разных участков, другие районы города сейчас пусть как угодно обходятся без дворников, потому что все силы брошены сюда. Тут мы сгребаем и вывозим машинами листву, выкорчевываем старые сухие насаждения, обрезаем кроны деревьев, обкашиваем парки, скверы, убираем весь мусор. В общем, работы очень много.



Уборка листвы во дворе домов на улице 2-й Прибережной



Дворники аккуратно собрали листву в парке имени 30-летия ВЛКСМ возле бывшей фабрики «КИМ».



Трактор чистит трамвайные пути на улице Максима Горького недалеко от бывшего ОАО «КИМ».

С железнодорожной насыпи хорошо видно, что происходит возле здания мехового комбината. Там тоже повышенная активность дворников. Одни подметают территорию возле административного здания, вторые подсыпают и разравнивают землю возле канавы за забором предприятия.



Витебский меховой комбинат





Пока рабочим возле «камышовой» канавы требуется помощь техники, трактор работает на пустыре возле «Короны» — косит траву. На дворе, напоминаем, поздняя осень. Поле — на окраине города. Бессмысленность работы понятна даже пролетающим мимо воронам. Кому пришла в голову идея направить сюда механизатора, не понятно.

Но, видно, трактористу велели не увлекаться покосом пустыря — беречь топливо. Мужчина скосил полосу шириной метров 10−15 — то есть ровно такой участок, который виден с дороги, развернул трактор и уехал.

В сторону «камышовой» канавы — возможно, на помощь «зеленхозовцам».





От мехового комбината идем к бывшему ОАО «КИМ» на улице Максима Горького, 42.

Напомним, это предприятие уже 3,5 года, с февраля 2015-го, — банкрот. За это время Экономический суд семь раз продлевал ликвидационное производство. Только в этом году антикризисной команде удалось рассчитаться с бывшими работниками фабрики по зарплатным долгам . Для этого их искали по всей стране и даже за рубежом. Всего в реестре требований кредиторов около 17,4 млн рублей.

Вдоль улицы Максима Горького чистят от грязи и красят в светло-желтый цвет длинный забор. Обновляют свежей серой краской и административное здание, где раньше находился главный вход на предприятие.







Красят административное здание бывшего «КИМ».

А возле проходной закрывшейся фабрики замечаем группу людей — около 20 человек. Снова горожане, которых сюда «принудительно-добровольно» присылают убирать корпуса «КИМ» ? Как знали — педагоги одной из школ в Первомайском районе Витебска.

— Педработники мы. Стоим вот, ждем, пока бесплатную работу нам раздадут, — пытается шутить один из мужчин. — Сегодня после обеда сказали подойти к проходной «КИМ», взять с собой метлы, другой инвентарь для уборки.

Через полминуты собравшихся позвали на территорию бывшей фабрики.

Напомним, в минувшую субботу, 27 октября, около 50 педагогов, которые работают в учреждениях образования Первомайского района Витебска, занимались уборкой административного здания фабрики-банкрота КИМ . Педработники утверждают, что делали это к приезду президента по распоряжению начальства — районного отдела образования.



Педработники стоят возле проходной бывшего «КИМ» — ждут, когда дадут команду запустить их на предприятие.



Проходная неработающей фабрики «КИМ». Справа на стене здания, которое три года стояло без действия, — следы штукатурки.

А вот объявление Витебского приюта для бездомных животных: в поселке Тарном, микрорайоне Лучеса, возле мехового комбината, бывшей фабрики «КИМ», спорткомплекса «Комсомолец» и ближайших районах намерены отловить всех «котов и собак, в ошейниках и без». Отлов животных, по мнению зоозащитников, связан с ожидаемым визитом в Витебск «важных политических лиц».

Горожан просят три дня — 1, 2, 3 ноября — внимательно следить за своими домашними питомцами: не отпускать собак на самовыгул, закрыть в жилище кошек.



Скриншот из ВК

Подробностями аврального благоустройства города к приезду президента с нами делятся и читатели.

— Активные работы в поселке Тарный начались примерно месяц назад. Сначала полностью поменяли дорогу от «Короны» до железнодорожного переезда. До этого на ней были жуткие выбоины, на что люди тщетно жаловались в службу 115. Там же сделали тротуар по левой стороне. На переезде расположены жилые дома. Так вот заборы у них теперь как на подбор — их тоже поменяли. Позже местами заменили асфальт на участке улицы 2-й Прибережной, — рассказывает местный житель, который просит его не называть.



Ночные работы в поселке Тарный. Фото читателя TUT.BY

По словам читателя, порядок также наводили на территории Зеленого городка (между улицами 2-я Прибережная, Заречная и 1-я Заречная):

— Там, где сейчас пустыри, раньше были заросли кустарников, бурьян, деревья. Повырезали и покосили все. Такую же «зачистку» произвели и в районе СШ № 24.

Горожанин также отмечает, что в эти дни оперативно завершают начавшийся весной ремонт дома № 5 на улице 1-й Заречной — это общежитие мехового комбината.



Фото читателя TUT.BY

Авральные работы продолжались и ночью на четверг, а также идут утром 1 ноября:

— Сегодня за одну ночь зачем-то закатали в асфальт площадку бывшего автодрома, — информирует горожанин. — Один из рабочих предположил, что, может, здесь сядет вертолет. Прямо сейчас не меньше 30 единиц техники и чуть ли не сотня людей пытаются сделать «конфетку» из района, в который ни один большой чиновник за всю историю раньше не бывал.