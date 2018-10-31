ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В правительстве придумали, как стимулировать рождаемость в Беларуси

01.11.2018 11:58 — Новости Общества | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Премьер-министр Сергей Румас анонсировал мероприятия, которые белорусское правительство намерено осуществить для повышения результатов демографической политики. 

Накануне белорусский премьер  представил программу деятельности правительства на 2018–2020 годы депутатам Палаты представителей. 

Сергей Румас сообщил, что правительство видит решение демографической проблемы в создании условий для увеличения рождаемости: планируется решать жилищные вопросы и изменить подход к порядку распоряжения средствами семейного капитала. 

На рассмотрение президенту готовится предложение о продлении программы семейного капитала, действие которой заканчивается в 2019 году, на 2020–2024 годы. Также предлагается  предоставить гражданам возможность не дожидаться совершеннолетия детей и направлять средства семейного капитала на улучшение жилищных условий многодетной семьи или на получение образования одним из ее членов.

Пакет предложений правительства также включает пересмотр размеров пособий на детей и некоторую трансформацию этой помощи. 

Как сообщил Сергей Румас, данные предложения уже обсудили члены Совета Министров, теперь их планируют в самые ближайшие дни внести на рассмотрение президенту. 

«Этот вопрос настолько важен, что, наверное, его рассмотрению будет посвящено отдельное совещание у президента», – отметил премьер-министр, добавив, что в стране сложилась непростая демографическая ситуация с довольно низким уровнем рождаемости, сообщает Национальный правовой портал.

Отрицательно на демографию в республике влияют уменьшение количества женщин фертильного возраста (ежегодно примерно на 4–5 %) и высокие темпы старения населения (каждый год жизни уходит порядка 119–120 тысяч человек). Эти факторы не покрываются миграционным приростом в размере 3–4 тысяч человек ежегодно. Тем более, что решать демографические проблемы страны за счет мигрантов – это не самый лучший способ, считает Сергей Румас.

Напомним, что с 1 ноября 2018 года в Беларуси повышается БПМ. Детские пособия, размер которых зависит от бюджета прожиточного минимума, вырастут в среднем на пять рублей в месяц.

 
 
Ссылка на источник 147
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Премьер-министр Сергей Румас анонсировал мероприятия, которые белорусское правительство намерено осуществить для повышения результатов демографической...
 
Новости дня
Новости общества
 
Чистят, косят, гонят на уборку "КИМ". Как из Витебска делают "конфетку" к приезду Лукашенко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.11.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика