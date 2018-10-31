В правительстве придумали, как стимулировать рождаемость в Беларуси

Премьер-министр Сергей Румас анонсировал мероприятия, которые белорусское правительство намерено осуществить для повышения результатов демографической политики.

Накануне белорусский премьер представил программу деятельности правительства на 2018–2020 годы депутатам Палаты представителей.

Сергей Румас сообщил, что правительство видит решение демографической проблемы в создании условий для увеличения рождаемости: планируется решать жилищные вопросы и изменить подход к порядку распоряжения средствами семейного капитала.

На рассмотрение президенту готовится предложение о продлении программы семейного капитала, действие которой заканчивается в 2019 году, на 2020–2024 годы. Также предлагается предоставить гражданам возможность не дожидаться совершеннолетия детей и направлять средства семейного капитала на улучшение жилищных условий многодетной семьи или на получение образования одним из ее членов.

Пакет предложений правительства также включает пересмотр размеров пособий на детей и некоторую трансформацию этой помощи.

Как сообщил Сергей Румас, данные предложения уже обсудили члены Совета Министров, теперь их планируют в самые ближайшие дни внести на рассмотрение президенту.

«Этот вопрос настолько важен, что, наверное, его рассмотрению будет посвящено отдельное совещание у президента», – отметил премьер-министр, добавив, что в стране сложилась непростая демографическая ситуация с довольно низким уровнем рождаемости, сообщает Национальный правовой портал.

Отрицательно на демографию в республике влияют уменьшение количества женщин фертильного возраста (ежегодно примерно на 4–5 %) и высокие темпы старения населения (каждый год жизни уходит порядка 119–120 тысяч человек). Эти факторы не покрываются миграционным приростом в размере 3–4 тысяч человек ежегодно. Тем более, что решать демографические проблемы страны за счет мигрантов – это не самый лучший способ, считает Сергей Румас.