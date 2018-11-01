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Витебских дорожников оштрафовали за попытку уничтожить дерево на улице Янки Купалы

02.11.2018 07:31 — Новости Общества | Tut.by  
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Руководитель участка по строительству предприятия «Гордормост» получил штраф за попытку его подчиненных уничтожить липу, якобы мешавшую дорожникам ремонтировать тротуар на улице Янки Купалы. Об этом со ссылкой на городскую инспекцию природных ресурсов сообщает телеканал «Витебск».

Начальник участка по строительству «Гордормоста» привлечен к ответственности по части 3 статьи 15.22 КоАП («Незаконная рубка, незаконные удаление и пересадка, повреждение или уничтожение древесно-кустарниковой и иной растительности»). Ее санкция — штраф до 50 базовых величин (1225 рублей).

Руководителю «Гордормоста» экологи также направили письмо, чтобы с рабочими предприятия провели инструктаж о недопустимости нарушения природоохранного законодательства.

По оценке экологов, сейчас угрозы дереву нет, но нужно дождаться весны: если оно не зазеленеет, предприятие должно будет компенсировать ​​ущерб.

Напомним, 29 октября на улице Янки Купалы работники «Гордормоста» ремонтировали тротуар. Во время этих работ экскаватор расшатывал растущую здесь липу. По мнению очевидцев, рабочие хотели, чтобы дерево упало якобы «само по себе». Техника повредила кору и корни.

Инцидент снял на фото и видео директор музея «Витебский центр современного искусства» («ВЦСИ») Андрей Духовников. После этого на ситуацию обратили внимание экологи.

 
Теги: Витебск
 
 
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По оценке экологов, сейчас угрозы дереву нет, но нужно дождаться весны: если оно не зазеленеет, "Гордормост" должен будет компенсировать ​​ущерб.
 
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