Жизнь взаймы, крутая хоккеистка, вертолетная площадка за ночь и молитвы за мэра - все за вчера

Доброе утро!

Осень во всей своей «красе» продолжается. В такую погоду хочется сидеть дома, смотреть телевизор или зависать в Сети. В связи с этим вопрос: вы уверены, что в ваших соцсетях нет ничего противозаконного? Лучше проверьте. Составили для вас инструкцию о том, как вести себя в соцсетях, чтобы не нажить проблемы с законом.





ВАЖНОЕ

Начался вчерашний день с сообщений о задержаниях двух бизнесменов. Совладелец модных минских заведений, в частности бара «Штирлиц», 32-летний Влад Бриштель задержан по подозрению в распространении наркотиков. Задержан и Аркадий Израилевич (входит в сотню самых влиятельных бизнесменов страны по версии «Ежедневника»). СМИ сообщили, что за взятку.

Власти создали «пробную» базу данных не занятых в экономике . Ранее обещали, что она заработает с 1 декабря. В Минтруда намерены провести семинары, на которых подведут итоги создания этой базы. Кстати, власти не будут рассылать письма с уведомлениями тем, кто попал в базу. Сейчас разрабатывают программное обеспечение, чтобы каждый желающий мог проверить, находится он в этом списке или нет.

Белорусы продолжают брать взаймы деньги у банков. Задолженность физлиц по кредитам приблизилась к рекордным 11 млрд рублей. Год назад этот показатель составлял 8 миллиардов 269 миллионов рублей.

Александр Лукашенко, выступая на открытии встречи основной группы Мюнхенской конференции безопасности в Минске, заявил, что Беларусь готова взять на себя ответственность за обеспечение мира в восточных регионах Украины и контроль на российско-украинской границе. Смотрите, что об этом думают в Кремле и самопровозглашенной ДНР .

Залоговой системе сбора тары все же быть , уже и президентский указ подготовили. Дело за малым — найти инвестора и проработать условия его участия в создании и управлении такой системой.





Россия ввела санкции против Украины из-за «недружественных действий в отношении российских граждан и юридических лиц». А канцлер Германии Ангела Меркель объяснила, почему уходит из политики . Говорит, сообщила об этом заранее, чтобы молодые политические лидеры успели взять на себя ответственность и заявить о своих взглядах.

Минское «Динамо» прервало наконец серию из 11 поражений подряд, обыграв пекинский «Куньлунь».

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Очень классные видеоистории у нас вышли. Посмотрите, как 20-летняя девушка играет в любительской хоккейной команде с 35-летними мужчинами . В свободное от хоккея время девушка работает бариста. Александра рассказала нам про силовую борьбу во время игры, как ее защищают члены команды, как она делит раздевалку и душ с хоккеистами.

А вторая история про парня, который учился на электрика, хотел быть пожарным, а стал священником . Сейчас он служит в Буславе. Очень позитивный человек. Узнайте, как молодому парню живется в агрогородке, почему ему хотелось бросить службу в храме и каково это — дать обет безбрачия.

Попытались ответить на вопрос наших читателей: на какие средства живет белорусская церковь . Комментарий в БПЦ получить так и не удалось, покопались в уставе церкви и других источниках. Почитайте, тут и про пожертвования, и про бизнес.

Продолжаем делиться впечатлениями от поездки в Швецию. На этот раз рассказываем, как работает «вообще бесплатная» шведская система образования . Тут про отсутствие поборов, рассуждающих о бюджете страны детях, "анархическую систему" в классах и многое другое.





Ожидается, что уже сегодня президент страны посетит Витебскую область. Мы думаем, что он побывает в городском поселке Болбасово под Оршей, а в областном центре откроет модернизированный холдингом «Марко» меховой комбинат и посетит фабрику-банкрот «КИМ». Но, как мы помним, президент любит менять маршрут. Посмотрели, как убирают областной центр к приезду главы государства. Там не только порядок навели, но еще и соорудили за ночь площадку для вертолета .

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Помните записанный школьниками ролик, где их настойчиво уговаривают вступить в БРСМ? Мы вышли на улицы города и предложили людям послушать запись и рассказать, что они думают о таком «привлечении» детей в организацию .

Председателя Жодинского горисполкома Юрия Шарого задержали чуть больше недели назад по подозрению в коррупции. Съездили в Жодино и поговорили с людьми, там многие не верят в подозрения и поддерживают мэра . А в местных церквях за него даже молятся.





У «Славянского базара» появился новый директор . Узнали о нем кое-что: давно на сцене, окончил Витебскую госакадемию ветеринарной медицины, работал в Федерации профсоюзов. А еще ему всего 30 лет.

Журналист Дмитрий Галко в июле этого года получил четыре года «химии». Его признали виновным по статье 364 УК «Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел». А вчера стало известно, что он уехал в Украину к жене и ребенку.

Суд Московского района Минска оштрафовал анархиста Вячеслава Косинерова и его супругу на сумму более 1800 рублей. Оказалось, милиция рассмотрела «экстремистские надписи» на одежде пары по снимкам в социальных сетях.

Эксперты изучили ситуацию со свободой интернета в 65 странах мира. Ситуация по Беларуси оценивается как «несвободная». Страна сохранила позицию прошлого года в рейтинге. Подробности доклада — тут .

И в завершение расскажем о, казалось бы, совершенно невероятном: две женщины-супруги выносили своего ребенка по очереди . Как это стало возможным?

Все новости четверга, 1 ноября

Кстати, если вы завидуете детям из-за каникул, то вспомните, что в школе нужно еще и учиться и попробуйте пройти этот тест . Но вернемся к реалиям взрослой жизни. Смотрите выпуск «Экономики на пальцах» , где ведущий попробовал разобраться в модели развития страны, к которой склоняется президент.

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