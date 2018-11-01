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Госреестр предельных отпускных цен производителей на лекарства создан в Беларуси

02.11.2018 08:23 — Новости Общества | БелТА  
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Госреестр предельных отпускных цен производителей на лекарства создан в Беларуси
Фото из архива

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный реестр отпускных цен производителей на лекарственные средства создан в Беларуси. Это предусмотрено постановлением Совета Министров №776 от 31 октября 2018 года, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Реестр является государственным информационным ресурсом, представляющим собой электронную базу данных, содержащую сведения о предельных отпускных ценах производителей на лекарственные средства.

Согласно документу реестр будет формироваться Министерством здравоохранения на базе республиканского унитарного предприятия "Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении". Центр будет заниматься разработкой и модернизацией реестра, техническим и программным обеспечением его ведения, в том числе будет осуществлять автоматизированное объединение сведений, включаемых в реестр, их актуализацию, хранение и защиту.

Ведение реестра будет осуществляться на принципах полноты и достоверности сведений, оперативности, соответствии организационным, программно-техническим и методологическим требованиям.

Вестись реестр будет в электронном виде с применением автоматизированной системы путем внесения реестровых записей, в которых будут содержаться следующие сведения: наименование держателя регистрационного удостоверения на лекарственное средство; наименование производителя и местонахождение производственных площадок; наименование лекарственного средства; номер регистрационного удостоверения на лекарство; лекарственная форма с указанием дозировки лекарственного средства и его количества во вторичной упаковке, а также комплектности; предельная отпускная цена производителя в белорусских рублях; дата и номер приказа Минздрава о регистрации предельной отпускной цены производителя на лекарственное средство, а также код лекарственного средства по анатомо-терапевтическо-химической классификации, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения.

Сведения, содержащиеся в реестре, будут открытыми и доступными для всеобщего ознакомления.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный реестр отпускных цен производителей на лекарственные средства создан в Беларуси. Это предусмотрено постановлением...
 
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