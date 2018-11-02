Страхи белорусов, дело за сломанные деревья, хоккеисты безо льда и новое кладбище - все за вчера

Доброе утро!

Кому погода не нравилась? То ли еще будет после выходных: температура начнет понижаться . Ну что поделать, зима не за горами. Есть возможность убежать от непогоды за впечатлениями в другие страны. «Белавиа» вводит экспериментальные тарифы до конца зимы. А в последний день рабочей недели в Беларуси отмечали «Дзяды». Тут можно почитать о поминальных традициях белорусов и том, почему важно беречь старинные некрополи.





ВАЖНОЕ

Нацбанк раскритиковал сторонников смягчения денежно-кредитной политики. Регулятор напомнил, что такая практика уже была в стране до 2012 года, последствия чего разгребают до сих пор. Последствиями этого стали самые большие на постсоветском пространстве инфляция и девальвация, сильная валютизация экономики и высокие инфляционные ожидания, расходование золотовалютных резервов страны и накопление государственного долга в иностранной валюте. Про основные тенденции денежно-кредитной политики подробнее — тут .

Всемирный банк пояснил, как менять систему соцзащиты в Беларуси . Из 35 стран Западной, Восточной и Южной Европы Беларусь находится на седьмом месте по коэффициенту разброса располагаемого дохода. Эксперт отметил, что в 2015—2016 годах в стране отмечался рост межобластного разрыва. Во Всемирном банке подчеркнули, что старые инструменты борьбы с неравенством, разработанные в 70-е годы, уже не совсем применимы, появляются новые профессии, востребованы новые навыки.

Предприятия задолжали ФСЗН больше 13 млн долларов. В топ-10 неплательщиков в ФСЗН , за которыми числятся самые солидные суммы долга, оказалось 8 предприятий из Витебской области.

В сезон простуд в столичных аптеках исчезли «Колдрекс» и «Фервекс» . В регионах еще есть, но немного. В пресс-службе Минздрава рассказали, что из-за завершения регистрации в Беларуси могут отсутствовать противопростудные лекарства «Фервекс» и «Колдрекс Хотрем» в порошках, «Колдрекс» в таблетках, «Терафлю экстра», «Ринза» в таблетках. Когда появятся препараты в наших аптеках, в ведомстве не знают, но обращают внимание на имеющийся выбор подобных лекарств.

История с роликом, где педагог настойчиво зазывает школьников в БРСМ, вызвала много вопросов. Например, справедливо ли брать членские взносы с неработающих школьников? Что делать, если не хочешь вступать в БРСМ , а тебя настойчиво уговаривают? Как выйти из общественного объединения? Держите ответы, могут пригодиться.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Вчера открылся 25-й Минский международный кинофестиваль «Лістапад». Сходили на мероприятие, посмо трели на актеров на красной дорожке и не очень активных зрителей. Как это было — смотрите в ре портаже . Подготовили для вас прекрасную инфографику к юбилею фестиваля . Посмотрите, какие фильмы боролись за его награды.

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Россия ввела санкции против против 322 физических и 68 юридических лиц Украины. В черный список попал уроженец Беларуси . Мужчина говорит, что не имеет никакого отношения к политике. Он предполагает, что такое могло произойти из-за работы генеральным директором на одном из предприятий Петра Порошенко несколько лет назад.

5 ноября суд Минской области огласит приговор по делу о гибели рядового Коржича. Несмотря на длительное и тщательное разбирательство, остались вопросы , на которые четкого ответа так и не прозвучало.

Можно ли в глухой несущей стене панельки прорезать новый дверной проем, ведущий в нежилое помещение, а на фасаде дома прорубить окно ? Кто принимает решение и нужно ли разрешение жильцов, читайте в ма тери але.





В Беларуси 3,6 тысячи человек не выработали требуемый страховой стаж, поэтому получают только социальную пенсию . В Минтруда также рассказали, почему у госслужащих пенсии выше, чем в среднем по стране. Но обрадуем, вопрос о дальнейшем повышении пенсионного возраста пока не рассматривают.

Мать убитой в Лунинце 8-месячной девочки и ее знакомый заключены под стражу , им предъявлено обвинение. Действия каждого из них квалифицированы как убийство заведомо малолетнего, совершенное с особой жестокостью, из хулиганских побуждений, группой лиц.

Рядом с «Борисовским трактом» появился авторынок. Когда-то здесь была обычная стоянка, но постепенно площади заняли несколько комиссионных магазинов, торгующих подержанными автомобилями. Мы прогулялись по рядам, узнали цены .

Много было разговоров о том, что в столице нет мест для захоронения. В итоге новое кладбище построят на выезде из столицы в районе поселка Малый Тростенец — оно заменит уже практически заполненное «Западное». Строить начнут уже в следующем году, там будут хоронить в ближайшие 25 лет.

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОЧИТАТЬ И ПОСМОТРЕТЬ

Могут ли возбудить уголовное дело за сломанное дерево ? В Рогачеве школьники, выпив пива, возвращались домой через аллею у школы, где без причины сломали 7 саженцев рябины. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 339 УК (Хулиганство, совершенное группой лиц). Парни еще могут избежать уголовной ответственности, учитывая, среди прочего, их раскаяние и возмещение ущерба — они высадили 11 новых саженцев.

Говорите, ледовых дворцов у нас много? В Гомеле так не считают. Там только две ледовые арены. Причем одна из них работает девять месяцев в году, вторая — всего шесть. С мая по июль фигуристы с хоккеистами и вовсе остаются без тренировок — весь лед размораживают. У юных спортсменов пропадает мотивация, у их родителей — деньги, ведь, чтобы дети не утратили навыки, взрослым приходится за свой счет искать свободные площадки в других городах и странах. В управлении спорта разводят руками — средств на строительство новых ледовых арен в бюджете нет.





Исследователи изучили страхи белорусов. Международное агентство социальных и маркетинговых исследований расспросило тысячу белорусов об их страхах. А точнее, о трудных жизненных ситуациях, в которых наши граждане бояться оказаться. На первом месте — потеря жилья. Какие еще страхи тревожат нас с вами, читайте тут .

В очередном выпуске рубрики «Доска позора» — строительные ошибки, которые проявились в непогоду. Дождь не щадит никого.

Все новости пятницы, 2 ноября

Кстати, мужчин у нас по-прежнему меньше, чем женщин - на 1000 мужчин приходится 1147 женщин . Увы, такая тенденция неизменна с 1959 года. Берегите друг друга. И бонус вам на прощание — лучшие фотографии октября от наших прекрасных фотографов.

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