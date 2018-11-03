Перепись-2019. В Пинском районе регистраторы начинают работу

Очередная перепись населения в Республике Беларусь пройдет с 4 по 30 октября 2019 года.

Проведению переписи предшествуют подготовительные мероприятия.

В ноябре 2018 года будут составляться списки жилых домов и помещений в них во всех городских поселениях и крупных сельских населенных пунктах, численность которых превышает 3 тысячи человек. Данную работу будут выполнять регистраторы.

Согласно постановлению Совета Министров № 953 от 23 ноября 2016 года в качестве регистраторов привлекаются работники жилищно-коммунальных служб. В г. Пинске это работники КПУП «ЖРЭУ г. Пинска», КУПП «ЖКХ г. Пинска, КПУП «Пинскводоканал», в Пинском районе – работники КУМПП ЖКХ «Пинское районное ЖКХ».

Работа регистратора предполагает сплошной обход территории своего участка с целью уточнения перечня и характеристик всех зданий, в которых проживает или может проживать население. Проверка адресного хозяйства осуществляется с помощью планшетного компьютера. На выполнение этой работы регистраторам отводится 19 рабочих дней: с 6 по 30 ноября.

Всего в Брестской области будет работать 164 регистратора, в г. Пинске – 12, в Пинском районе – 5. На этот период они освобождаются от основной работы, но за ними сохраняется и средняя зарплата, и место работы, и занимаемая должность.

Кроме планшетов, регистратор при себе будет иметь соответствующее удостоверение, документ, удостоверяющий личность, сумку для планшета, канцелярские принадлежности, свисток и фонарик.

Полученная в результате работы регистраторов информация станет основой для составления организационных планов проведения переписи.

Отдел статистики г. Пинска и Пинского района.