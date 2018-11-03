Комиссия по трудоустройству безработных граждан начала работать в Пинском районе



В Пинском районе начала работать комиссия по трудоустройству безработных граждан. Ее цель – оказание содействия в трудоустройстве неработающим, не занятым в экономике. Встречи представителей органов власти, работодателей и потенциальных работников уже состоялись в Пинковичах и Молотковичах.





Так, 23 октября в Пинковичском сельисполкоме состоялось выездное заседание комиссии по координации работы по содействию занятости населения. В состав комиссии вошли 18 человек из числа руководителей структурных подразделений райисполкома. Возглавляет комиссию председатель районного Совета депутатов Иосиф Гузич, заместитель председателя комиссии – заместитель председателя Пин-ского райисполкома Дмитрий Полхов-ский. На заседании присутствовали представители ПУП «Масс Мебеленд», ПТФ «Надежда», СПМК-33 и ПМК-30 ОАО «Пинсксовхозстрой», ПМК-5 г. Пинска, филиала ЦРМ ОАО «Пинскводстрой».

Из 35 приглашенных на заседание комиссии жителей сельсовета пришли 11 человек. Безработным предложили имеющиеся вакансии, а также рекомендовали обратиться в отдел занятости управления по труду, занятости и социальной защите Пинского райисполкома для регистрации в качестве безработного и оказания им помощи в подборе подходящих вакансий.





31 октября комиссия по трудоустройству работала в Молотковичском сельисполкоме. Заседание провел начальник управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Василий Огиевич. В зале присутствовали руководители организаций и предприятий, которые работают на территории сельсовета – ОАО «Молотковичи», ОАО «Пинский винодельческий завод», ПТФ «Надежда», ПМК-30 ОАО «Пинсксовхозстрой», УП «Пинское зверохозяйство» Белкоопсоюза и других. На прием пришли пять человек.





С каждым из них члены комиссии общались отдельно, проконсультировали по вопросам трудоустройства, рассказали об имеющихся вакансиях и предлагали различные варианты.

– Прежде всего, мы хотим достучаться до каждого человека, который не занят в экономике, предложить ему рабочее место. Сегодня коэффициент напряженности на рынке труда составляет 0,3 человека на место – это говорит о том, что у нас предложения по вакансиям в три раза превышают уровень безработицы. В целом ситуация контролируемая. Хочу подчеркнуть – мы готовы принять и выслушать всех, – отметил Василий Огиевич.

Комиссия и в дальнейшем продолжит проводить выездные заседания на территориях сельсоветов Пинского района.

Анна Владимирова.

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