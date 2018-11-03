 Первый секретарь Пинского районного комитета ОО «БРСМ» Сергей Владимиров поделился впечатлениями от встречи с Президентом Беларуси с активом БРСМ

Во время встречи с молодежным активом страны А.Г. Лукашенко отметил: «В свое время я четко ответил на вопрос, что такое для нас гражданское общество. Мы не разрушили молодежную организацию. Она у нас есть. Чем это не опора нашего гражданского общества?!».



«Полесская правда» уже писала о том, что 29 октября во Дворце Независимости прошла встреча Президента Беларуси с активом БРСМ. В числе участников этого мероприятия был и первый секретарь Пинского районного комитета ОО «БРСМ» Сергей Владимиров. Специально для читателей нашей газеты он делится своими впечатлениями:

– Встреча с Президентом для всех ее участников стала значимым, важным и, безусловно, запоминающимся событием. Это была открытая и доброжелательная беседа, которая мотивировала на движение вперед. Сегодня молодежная организация – БРСМ – наделена многими полномочиями. В наших руках – инициатива, и она должна исходить именно от молодых людей. Президент в этом вопросе провел аналогию с развитием в стране сферы высоких технологий: власть не указывала IT-компаниям, как они должны развиваться, а вы-слушала их предложения и реализовала лучшие из них. То же предлагается и представителям БРСМ. И мы готовы стать примером активного, серьезного участия в жизни страны. В качестве новых направлений деятельности Александр Григорьевич предложил создавать молодежи рабочие бригады, ведь в стране сегодня не хватает рабочих рук, есть где применить свои силы в промышленности, сельском хозяйстве. В качестве примера он привел и студотрядовское движение, ведь это прекрасная форма работы с точки зрения того, что молодежь «окунается» в физический труд, учится зарабатывать для себя первый рубль. У нас в районе культивируются такие движения, как волонтерские отряды, наставничество, уход за больными и немощными, ветеранами.

Во время встречи Президент обратил внимание, что крупные объединения, подобные республиканскому союзу молодежи, являются основой гражданского общества. И с этим сложно не согласиться. Поэтому мы готовы в консолидации с профсоюзами, женской, ветеранской организациями созидать во благо нашей Пинщины и государства.

Беседовала Вероника НИКОЛАЕВА.

Фото «СБ».