ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Живем в шоколаде". Многодетная мама из Барановичей доказывает, что 18 детей - это не приговор

04.11.2018 10:18 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

33-летняя Екатерина Станкевич из Барановичей мама 18 детей и бабушка семи внуков. Она не терпит пустоты и не любит тишины. В ее жизни всегда должны быть дети. Чем больше — тем лучше. Послушные, капризные, больные или здоровые, лентяи или трудяги, двоечники или ботаники — любые. Лишь бы были. Еды на всех хватит, деньги на кружки — найдутся, а любовь поделится поровну на всех и каждого, и никто не уйдет обиженным.


Помните первую часть фильма «Один дома»? Самое начало. Там где (спойлер) грабитель в форме полицейского приходит в дом семьи Маккаллистеров. Стоит в холле, а вокруг все бегают, кричат, смеются, спорят. Такая же атмосфера царила в семье Екатерины Станкевич в минувший четверг. Повод — семейное фото.

К 12.00 в доме на окраине Барановичей все: мама, папа, дети: взрослые и не очень, внуки и внучки. Всего — 24 человека. Мальчики были в белых рубашках с бабочками, девочки — в платьицах с бантами. Екатерина с мужем Али заняли место в центре, у камина. Взрослые «дети» со своими малышами на руках устроились по бокам, остальные расселись, где попало. На секунду гул прекратился, на лицах появились улыбки, но щелкнул затвор фотоаппарата и хаос вновь устремился к максимуму.

— Все, мама, спасибо, — бросила Екатерина фотографу и тут же переключилась на обступивших ее детей.

— Мамочка, мама, мам, мааааама, — дернула маму за руку дочка.

— Мама, мне надо с тобой поговорить, — перебил ее белокурый Артем, который настойчиво пытался уговорить маму отпустить его на футбол после тренировки по хоккею.

— В телефоне расписание посмотрите… — кинула детям Екатерина

— Я знаю… Чтоб я тебя не мучил больше… — не отступал паренек.

— Дед сказал, что ты еле с Ледового вышел. Какой тебе футбол, — отрезала мама и бросила кому-то в толпе, — Саше скажи, на гандбол пусть идет. Кирилл — на бокс. Все на соревнования уходят.

— Саша, тебе сказали на гандбол уходить, — передавали слова мамы из уст в уста, из комнаты в комнату.

— Все, поели и уходите на тренировки. Только вовремя домой вечером, — кинула на прощание Екатерина.

— Маааааам, подожди одну минуту… — вновь забрал на себя внимание Артем, чтобы решить вопрос с футболом.

Екатерина достала телефон, открыла расписание:

— Так… Четверг… Вторая тренировка у тебя в 15.00.

— Мааааамаааа, — повисла на руке мамы малышка в платье.

— В 15.00 у тебя лед. Значит, мы должны быть в Ледовом в 14.30. Тренировка до 16.00, — проверила расписание мама.

— Нельзя мне на футбол? — взглянул умоляюще на маму мальчик.

— Нет. Дед сказал, чтобы ты отдохнул.

Планы сверены, цели на день расписаны. Боксеры ушли на бокс, гандболисты — на гандбол, хоккеисты — на отдых перед тренировкой. Оставшаяся детвора рассосалась по комнатам заниматься своими делами. Детский гул затих до уровня белого шума.

«Мама может сегодня чуть ли не моделью быть, а завтра пойти картошку чистить»

В семье Екатерины и Али 18 детей. Из них двое биологических, один усыновленный, одна удочеренная, остальные — приемные. Четверо из них уже выросли, создали свои семьи и подарили приемным родителям семь внуков. Самой старшей воспитаннице — 25 лет, самой младшей — девять.

День многодетной мамы расписан по часам. Подъем около пяти, чтобы успеть приготовить завтрак и завезти Артема на утреннюю тренировку по хоккею. Затем школа, музыкалка, спортивные секции и кружки. Мама хранит недельный график занятий в памяти: своей и телефона, а дети живут по расписанию, которое маркером нанесено на доску в коридоре. В вертикальном столбике таблицы — имена, в горизонтальном — дни недели с понедельника по субботу, в ячейках — время и занятие. Например, у Влада в понедельник сольфеджио в 16.55, во вторник и четверг в 16.15 плавание, в среду — хор, в пятницу с 15.00 до 16.00 «сп-ть», что бы это ни значило.

Вместе семья собирается только вечером: ужин, уроки, домашнее задание, отдых. На сон маме с папой остается пять часов. Семь — роскошь.

— У меня так уже много лет. Организм адаптировался, — улыбнулась мама.

Пока дети при деле, родители на работе. Раньше у Екатерины был свой бизнес по продаже бытовой техники, но несколько лет назад это направление она закрыла. Сейчас сдает помещения в аренду.

Али переехал в Барановичи из Египта за Екатериной. На родине у него остался свой бизнес, а в Беларуси он выучил язык и открыл с женой новое дело — массажный кабинет. Услуги своим клиентам супруги оказывают по очереди. Когда запись у мамы — папа с детьми и наоборот. Живут на кровно заработанные, денег хватает.

— Мы все делаем за свои деньги. Иногда могут родители поучаствовать. Но это же наша семья. Тем, кто хочет помочь, я всегда говорю: привозите конфеты, печенюшки. Я завезу, кому надо и покажу фото, чтобы не подумали, что не дай Бог я сама их съела, — объяснила Екатерина.


С домашними делами семья разбирается самостоятельно. Екатерина категорически против помощи извне — боится испортить детей.

— Дети должны видеть, что мама может сегодня чуть ли не моделью быть, завтра пойти картошку чистить, послезавтра закатать рукава и люстры вымыть, полы выдраить, машину помыть. Потому, что она девочка, у нее должно быть чисто, — объяснила собеседница.

Еду в семье готовит обычно мама, но помогают все. Как признается мама, продуктов уходит много:

— В магазин ходим каждый день — это понятно. Периодически заезжаем глобально закупиться. Бывало, мы нагрузим 6, 7, 8 тележек, люди смотрят и спрашивают: «а что, подорожание будет?».

«Еще в пять лет я его просила принести тапочки, а он мне мячик нес»

Первым небиологическим ребенком в семье стала Лиза. Когда Екатерина родила второго сына — Артема — ее соседка по палате написала отказ от своей дочери. Она оформила документы на удочерение, забрала Лизу и привезла домой двух грудничков вместо одного.

За Лизой усыновили Влада. Свою будущую маму он встретил после благотворительного концерта, который организовала Екатерина в кобринском детском доме.

— В Кобрин я ехала в костюме Снегурочки. Моя подруга Дедом Морозом была. Мы показали спектакль, подарили детям подарки. Я шла уже после праздника к социальному педагогу, к медикам, чтобы узнать про деток и мне навстречу бежит мальчик. Он прыгает на меня, хватает и говорит: «мама». Моя подруга стоит и говорит: «Нет, не она твоя мама. Я твоя мама». Он говорит: «не ты, а она». И на меня показывает. Я пошла в администрацию и попросила рассказать мне про этого мальчика. Мне все рассказали и добавили, что я не смогу его усыновить — он очень больной, страшные диагнозы.

Екатерина уехала из Кобрина, но надежды забрать к себе мальчика не оставила и подала документы в суд на усыновление. Родитель из нее — образцовый: свой бизнес, благотворительность, имя в городе на слуху. Однако первый суд был не в ее пользу. Мама не сдалась. Она нашла израильскую клинику, купила билеты на всю семью и принесла их на обжалование первого решения. Помогло. Екатерине разрешили усыновить ребенка. Она забрала Влада из детдома и улетела его лечить. По возвращении домой с мальчиком продолжили работать дефектологи, логопеды, психологи.


— Сегодня Владик учится в восьмом классе. Гультай, конечно, поэтому не отличник. Но! Сделал юношеские разряды по плаванию. Сейчас выполняет взрослые разряды. Если дальше так же пойдет, то, я думаю, получит и мастера спорта. Играет на аккордеоне в ансамбле. Ездит, выступает на школьных, городских мероприятиях. Память шикарная. Никто не скажет, что еще в пять лет я его просила принести тапочки, а он мне мячик нес. Сегодня — замечательный ребенок.

В одном из интернатов во время благотворительного концерта Екатерина встретила девочку Яну и «просто влюбилась». Она пришла в опеку и сказала, что хочет ее удочерить. Здесь возникли трудности. Дело в том, что по закону разница в возрасте между усыновителем и усыновляемым ребенком должна быть не менее шестнадцати лет, а у них было девять. Тогда Екатерине предложили оформить приемную семью или детский дом семейного типа. Супруги выбрали второе. Знали, что на пятерых детях не остановятся.

— Мне все равно, как назовется семья. Главное, чтобы дети были рядом, — объяснила собеседница.

Яна стала первым приемным ребенком для Екатерины и Али. Потом была Алина из интерната в Ястрембеле, Сашка с сестренкой Машей из барановичского приюта.

— Я ехала в интернат и просто влюблялась в детей. Я даже себе говорила: «Так. Главное ни в кого не влюбиться», — рассказала собеседница и призналась — не получалось, — Любовь заставляла меня идти на подвиги. Я христианка, мой муж — мусульманин. Но мы оба любим бога, любим людей и любим детей. Эти три составляющие сделали нашу семью открытой для всех.

Четыре приемные дочери уже вышли замуж и осчастливили родителей внуками. Яна сейчас воспитывает двух детей.

— Старших дочерей мы брали в семью, когда им было по 12−13 лет. Когда я брала Яну, мне было 23 года, — объяснила Екатерина.


С выпускниками родители поддерживают тесное общение.

— Они всегда вместе, всегда с нами. На всех каникулах дети здесь, внуки здесь. Они уходят от нас одни, а возвращаются с семьями. У меня четыре зятя. Они любят с Али в баню сходить, — рассказала Екатерина.

— А внучек вам часто сплавляют?

— Не очень. Все знают, что мы тоже работаем. Но кто-то из малышей у нас ночует постоянно. Мы даем своим старшим немного побыть наедине.

Екатерина и Али также берут к себе на каникулы детей из интернатов:

— Это братья и сестры наших ребят. Иногда у нас дома бывает и 30 детей. Мы вместе проводим время. Наш дом всегда полнится детским смехом.

«Очень долго мы искали маму Оксаны»

— У нас с мужем есть традиция — мы рассказываем друг другу свои мечты, — призналась Екатерина, — Два года назад он мне сказал: «Кать, давай найдем родителей наших детей». Я на него обиделась. Ну как?! Я столько лет вложила в детей. Он мне тогда задал второй вопрос: «А ты хочешь помочь только детям?» Я нашла в себе силы его поддержать. За прошлый год мы нашли всех живых родителей наших детей: мам, пап, бабушек, дедушек, братьев, сестер. Всех. Мы с ними контактируем. Они к нам приезжают в гости. Есть смысл работать с родителями. Потому, что дети стали спокойнее. Снялись розовые очки, ушла обида, агрессия и ненависть.

После этих встреч, двое биологических родителей взрослых воспитанниц Екатерины восстановились в правах. Сейчас одна из них вместе с дочкой участвует в благотворительности, поет в церковном хоре, помогла ей устроить свадьбу, купила машину сыну. Не пьет и уже семь лет «без залетов».

— Очень долго мы искали маму Оксаны, — вздохнула Екатерина. — Я на это потратила около трех месяцев. Оказалось, что она 13 лет жила на свалке в поселке Минского района. Мы ее нашли в груде мусора. Мы надевали резиновые сапоги, фуфайки, чтобы добраться до нее на самую верхушку кучи. Там было очень много бомжей. Там страшно. Но она смогла попросить прощения у детей, а 16-летняя Оксана смогла ее простить, полюбить и даже в таком состоянии поцеловать.

— Вы долго думали знакомить маму с Оксаной или нет?

— Оксана так долго хотела этой встречи, что не о чем было думать. Она бы ее искала сама, — объяснила собеседница.

Екатерина помогала маме Оксаны. Ездила к ней: «кормила, поила». Если не могла сама приехать, просила знакомых, чтобы проведали. К сожалению, эта история без хэппи-энда. Во время сильных холодов мама Оксаны замерзла насмерть.


900 рублей на аквапарк

Все дети занимаются в спортивных секциях и в музыкальной школе, а девочки еще и на восточные танцы ходят. У Екатерины есть уже свой семейный ансамбль: баян, цимбалы, саксофон, барабан, скрипка, гитара, фортепьяно. Репетируют дома, а выступают в интернатах, тюрьмах, лечебно-трудовых профилакториях и даже на «химиях». В доме также работает семейный кукольный театр, творческая студия. В свободное время семья ходит в кино, на выставки, экскурсии, посещает контактный зоопарк, играет в пейнтбол, лазертаг, сплавляется на байдарках, ездит в кобринский аквапарк.

— В Минске аквапарк дорогой. Там где-то 8−9 миллионов [неденоминированных] рублей уходит на всех. А еще ведь чего-то вкусненького хочется, — отметила мама.

Вместе с детьми Екатерина и Али объездили всю почти Европу. Только в Португалии не были:

— Всегда все вместе путешествуем: самолетами, поездами, бусами. Как-то поездом ехали с семьей моей сестры и целый вагон был наш.

«Я бы хотела больше помогать людям»

Екатерина категорически отказывается признавать, что большая семья, кружки, бизнес, школа и 14 родительских групп в Вайбере — это тяжело и утомительно.

— Я счастливая? Да. Как женщина, как мать, как человек, состоявшийся в бизнесе. Но это не предел. Я бы хотела больше помогать людям. Честно сказать, я бы поехала в страны, где тяжело: Сенегал, Индия, Нигерия. Были бы у меня деньги, я бы смогла много сделать для этих людей. Мы живем в шоколаде, конечно…

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 142
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
33-летняя Екатерина Станкевич из Барановичей мама 18 детей и бабушка семи внуков. Она не терпит пустоты и не любит тишины. В ее жизни всегда должны быть дети. Чем...
 
Новости дня
Новости общества
 
Что нам стоит дом построить?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
04.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Нясвижскiя навiны
Голас Касцюкоушчыны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика