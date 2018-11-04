Мороженое для президента, закрытые города и судьба Ниф-Нифа из однушки - все за выходные

Знакомьтесь — новая «Мисс Земля». Ведь правда же, утро понедельника должно начинаться с красоты и позитива (жизнь-то короткая)?.. А пока давайте вспомним, как прошли наши выходные.
ВАЖНОЕ
Президент съездил в обновленное обновленное Болбасово (помните, как его драили к визиту?). Этот поселок наряду с Оршей и Баранью входит в так называемый оршанский треугольник, где хотят делать классное место для жизни. Ну, вроде бы понравилось все: и что сделали, и как государство в этом поучаствовало. Но остальных Лукашенко предупредил: «Надо шевелиться. Не надо надеяться только на государство»… И ностальгически вспомнил о Болбасово своего детства и мороженом, которое ел здесь мальчишкой: «Прямоугольнички. Сейчас тоже выпускают. Я съедал 10 или 12 порций сразу и ехал домой. На этом месте сейчас стоит остановка, а тогда был какой-то ларечек. И там всегда продавалось мороженое».
Так, а что у нас в спорте происходит? Минское хоккейное «Динамо» снова проиграло — на сей раз дома астанинскому «Барысу», которым, кстати, руководит белорусский тренерский штаб во главе с Андреем Скабелкой. И это после того, как прервали длительную серию поражений, а Шуневич объявил о кадровых изменениях — при этом весьма туманно! Наши подписчики ВКонтакте, например, уверены, что «полетят головы» и игрока, и тренера. Захаров что-то говорил о том, что новым главным тренером «Динамо» будет его ассистент Баранов — но «зубры" пока это опровергают.
А БАТЭ досрочно стал чемпионом страны по футболу — 15-й раз уже, между прочим! Есть третья звезда на флаге! Могли даже вничью с гродненским „Неманом“ в воскресенье сыграть, но все же забили — и действительно красивый гол. Что там началось, конечно!.. И плакаты с Капским фанаты развернули, и файеры жгли, и на поле выбежали радоваться с командой, и даже был салют… Теперь борисовчане могут сосредоточиться на Лиге Европы, где они имеют еще шансы на выход в плей-офф.
Рано утром в субботу поезд Минск — Адлер в Краснодарском крае столкнулся с грузовиком, пострадали около 20 человек. Вот что по этому поводу говорит БелЖД — и не переживайте, все уже хорошо.
В МВД Австрии предупредили об угрозе прорыва 20 тыс. вооруженных мигрантов в ЕС — через боснийско-хорватскую границу. Хорваты сейчас пытаются как-то сами с этим справиться, но на до понимать, что сейчас едут другие мигранты: это не семьи, женщин там почти нет, 95% мигрантов, готовящих прорыв, — это молодые мужчины, почти все вооруженные ножами.
У нас появился очень крутой проект — для любителей истории и не только — «Закрытые города»: о людях и населенных пунктах, которые держали «ядерный щит» огромной страны. Это были абсолютно автономные военные городки, закрытые для гражданских лиц. У них была своя инфраструктура: магазины военторга, детские сады и школы для детей военных, офицерские клубы, медчасти. Все изменилось после того, как Беларусь отказалась от ядерного наследства СССР и последние эшелоны с оружием ушли в Россию. Десятки военных городков стремительно пустели, отлаженная инфраструктура разрушалась, и не каждый из них пережил выход «на гражданку». Вот вам история военного городка в Станьково, где началась и закончилась история грозного ракетного комплекса «Ока», которого боялись США.
А здесь — очередные «Замечательные дома белорусов». В этот раз поехали в слуцком направлении, ко второй кольцевой. Там есть деревни Чуриловичи и Котяги, обе со старой и новой застройкой — и классные дома есть и там, и там.
Помните, что самолеты по второй взлетной полосе нашего аэропорта должны пустить уже весной? Но не все этим довольны. Жители деревни Пятилетки, что в двух километрах от новой полосы, события ждут с большой тревогой: по планам трасса самолетов пройдет прямо над их головами — и вроде бы их хотели отселять, но тишина. «Все говорят: давайте подождем, пока взлетит первый самолет. А потом говорят: как откроем вторую — начнем же ремонтировать первую. А нам все это время что делать? Мы же сейчас живем!.. Для города, для страны этот транспортный узел очень важен — мы это понимаем, аэропорту надо развиваться… Но что же делать нам? Мы хотим жить в безопасности — но что наша деревенька для республики?»
«Что же делать» — это вообще наш любимый вопрос (второй вы тоже знаете — это, конечно, «кто виноват»). Поэтому вот два очень полезных текста: что делать, если банкомат съел карточку ночью или вы напрочь забыли ПИН-код, и что, если продали машину без переоформления (ага, напряглись?!) — и теперь вам валятся чужие «письма счастья»?
Девочки, это для вас. Увы, но осень и зима — «горячее» время для гинекологических болезней. Всему виной переохлаждения, ОРВИ и стрессы. Что делать и как не допустить хронических проблем, которые могут обернуться удалением маточных труб и бесплодием, рассказываем в новом выпуске проекта «Женское здоровье».