Некоторых трамваев не будет. Ремонт Полоцкого путепровода вызовет транспортный коллапс в Витебске?

Полоцкий путепровод через железную дорогу в Витебске отслужил свое — через неделю, 15 ноября, его полностью закроют — и для транспорта, и для пешеходов. Движение на этой развязке остановится минимум на 2 года. На месте старой конструкции через 4 года планируют построить новый мост, сообщили TUT.BY в горисполкоме. Рассказываем, как будет ходить транспорт в областном центре и исчезнут ли с витебских улиц трамваи, чего так опасаются горожане.



Полоцкий путепровод. Фото: busphoto.ru

Справка TUT.BY Полоцкий путепровод (Полоцкий виадук) проходит через железнодорожную линию. Соединяет улицу Космонавтов с улицами Титова и Ленинградской и обеспечивает связи дорожной сети города в направлении Полоцка и Санкт-Петербурга. Длина путепровода — 85 метров, ширина — 16 метров. На мосту — интенсивное транспортное движение. Сейчас здесь ходят трамваи маршрутов №№ 4, 6, 8, 9; автобусы №№ 1, 2а, 3, 7, 13, 14, 22, 26а, 32, 33, 35, 38, 43, 99; маршрутные такси №№ 1, 3, 55, 56, 57, 64, 66, 76, 77, 94, 99, 103. Путепровод построен в конце XIX века, реконструирован в 1953 году. Объект обслуживает «Гордормост». В сентябре 2018-го мост обследовали специалисты предприятия «БелдорНИИ». Эксперты пришли к выводу, что он находится в предаварийном состоянии. Горисполком решил закрыть мост для движения транспорта и пешеходов. С 15 ноября начнется строительство нового путепровода. Заказчик работ — УКС облисполкома. Срок службы нового путепровода — около века, рассчитали специалисты.

Как долго будут длиться работы?

По проекту, старый путепровод снесут, на его месте построят новый — с развязкой в разных уровнях. Инженерные сети перенесут. Кроме того, планируют благоустроить и озеленить ближайшие улицы.

Все работы рассчитаны на 4 года и 1 месяц. Стройку разобьют на две очереди.

Первая — на 26 месяцев. За это время хотят создать проезжую часть для автомобилей, трамвайное полотно, тротуары, съезд на улицу Локомотивную, а также построить путепровод на пересечении с улицей Советской Армии.

Власти города не исключают, что после первого этапа стройки — то есть через два с лишним года, по мосту снова начнет ходить транспорт.

Вторая очередь — на 23 месяца. Ожидается, что почти за два года построят полосу для автомобилей, тротуары и съезды на улицы Ленинградскую и Мичурина.

Куда идти пешеходам?

Чтобы пересечь железнодорожные пути, нужно будет идти через переход на вокзале.

Где будут объезды для городского и транзитного автотранспорта

Городской автотранспорт будет ходить в объезд. Создадут два маршрута — через путепровод «Металлистов» и через улицы с односторонним движением: Мичурина (при выезде из города) и 11-ю Городокскую (при въезде в город).

На этой неделе, с 5 по 9 ноября, идет ремонт путепровода «Металлистов» через железную дорогу на улице Некрасова.

Автобусы большой вместимости пустят через путепровод «Металлистов». Коммунальники намерены привести в порядок дороги в окрестностях: заасфальтировать проезд от улицы 11-й Городокской до улицы Мичурина, выполнить ямочный ремонт улиц Мичурина и Розы Люксембург.

Чтобы перенаправить грузовой транспорт на путепровод «Металлистов», планируют закрыть для него движение по улицам Леонова, Зеньковой, Буденного, Карла Маркса.

Кроме того, перекроют движение для всех видов транспорта на улице Некрасова со стороны улицы Зеньковой.

Для грузового и транзитного автотранспорта рекомендуют объездные маршруты: улица Ленинградская — Р115 — Н2300 — М8 — Р112 — улица Гагарина (улица Ленинградская — Руба — улица Гагарина); Р20 — улица Титова — улица 14-я Полоцкая — улица 1-я Пролетарская — улица Максима Горького — улица Зеленогурская; улица Титова — Р20 — Р49 — М3 — Бешенковичское шоссе (улица Титова — поселок Кировский — Юго-западный обход — Бешенковичское шоссе).

Для водителей обещают разместить информационные щиты, чтобы они заранее знали, как объехать путепровод.



Трамвай на Полоцком путепроводе. Фото: Сергей Серебро

Что будет с трамваями и трамвайными работниками

С 15 ноября в Витебске прекратят работу трамваи маршрутов №№ 4, 6, 8, 9. Власти обещают, что это не навсегда, а на время строительства моста. Затем трамвай вернется в этот район Витебска.

Количество подвижного состава на других трамвайных маршрутах — №№ 1, 2, 3, 7 — увеличат на 3 единицы на каждом.

В горисполкоме уверяют, что не уволят никого из работников трамвайных маршрутов, которые уйдут с линий на время стройки путепровода. Людей перенаправят на другие участки.

Как будут ходить автобусы и маршрутки

С 15 ноября планируют открыть дополнительный автобусный маршрут № 8 «Улица 9-я Загородная — улица Титова — улица Зеньковой — вокзал — улица Герцена — предприятие «Витебскречтранс».

Автобус № 2а будет следовать по маршруту «Улица 9-я Загородная — улица Титова — улица Ленинградская — Тирасполь (поселок Васьковичи, база «Белбакалея»)».

Автобусы маршрутов №№ 3, 22, маршрутки №№ 3, 77 вместо Полоцкого рынка будут ходить до вокзала, автобус маршрута № 43 вместо Смоленского рынка пойдет до Полоцкого рынка.

Автобусы маршрутов №№ 1, 7, 13, 14, 26а, 32, 33, 38, 99, маршрутные такси №№ 1, 57, 66, 94, 99, 103 хотят направить через путепровод «Металлистов».

Автобус маршрута № 35, маршрутки №№ 55, 56, 64, 76 поедут в центр города по улице 11-й Городокской, а обратно — по улице Мичурина.

Куда звонить с жалобами и предложениями

Власти говорят, что все это — не окончательные варианты транспортной логистики. Горожане могут предлагать свои идеи по улучшению работы транспорта после закрытия путепровода.

Предложения можно высказать по телефонам: 8 0212 33−60−46 (горисполком), 8 0212 66−98−62 (предприятие «Оператор перевозок»), 8−0212 22−80−65 («Витебскоблавтотранс»).