﻿ До 15 лет грозит жителю Гродненской области за хищение 60 тысяч рублей со счета медиков. 21.by
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До 15 лет грозит жителю Гродненской области за хищение 60 тысяч рублей со счета медиков

06.11.2018 11:47 — Новости Общества | Tut.by  
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Прокуратура Гродненской области направила в суд уголовное дело об особо крупном хищении денег с помощью компьютерной техники. Сообщается, фигурант получил 60 тысяч рублей со счета общественного объединения медиков.

В крупном хищении обвиняют 31-летнего местного жителя. Его мать работала казначеем Общественного объединения средних медицинских работников области, а сын часто помогал с банковскими операциями.

По материалам дела, имея свободный доступ к электронному ключу (для дистанционного банковского обслуживания), мужчина решил улучшить свое «материальное положение». Стал перечислять разные суммы со счета общества на свой счет как индивидуального предпринимателя.

«Всего с января по июль 2018 года под видом платежей контрагенту он провел 36 транзакций и похитил более 60 тысяч рублей», — рассказали в прокуратуре Гродненской области.

Прокуратура согласилась с квалификацией действий обвиняемого по ч.4 ст. 212 УК (Хищение денежных средств в особо крупном размере путем введения в компьютерную систему ложной информации). Он ожидает суда, находясь под стражей. Согласно статье мужчине грозит от 6 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

 
 
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Деньги были похищены со счета Общественного объединения средних медицинских работников.
 
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