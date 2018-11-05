|
До 15 лет грозит жителю Гродненской области за хищение 60 тысяч рублей со счета медиков
06.11.2018 11:47 — Новости Общества | Tut.by
Прокуратура Гродненской области
В крупном хищении обвиняют 31-летнего местного жителя. Его мать работала казначеем Общественного объединения средних медицинских работников области, а сын часто помогал с банковскими операциями.
По материалам дела, имея свободный доступ к электронному ключу (для дистанционного банковского обслуживания), мужчина решил улучшить свое «материальное положение». Стал перечислять разные суммы со счета общества на свой счет как индивидуального предпринимателя.
«Всего с января по июль 2018 года под видом платежей контрагенту он провел 36 транзакций и похитил более 60 тысяч рублей», — рассказали в прокуратуре Гродненской области.
Прокуратура согласилась с квалификацией действий обвиняемого по ч.4 ст. 212 УК (Хищение денежных средств в особо крупном размере путем введения в компьютерную систему ложной информации). Он ожидает суда, находясь под стражей. Согласно статье мужчине грозит от 6 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Деньги были похищены со счета Общественного объединения средних медицинских работников.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)