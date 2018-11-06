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Родники Пинского района нанесены на публичную кадастровую карту Беларуси
07.11.2018 — Новости Общества | Полесская правда
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В Бресте на заседании коллегии Государственного комитета по имуществу презентовали карту родников Брестской области.
«В Год малой родины нам хотелось сделать что-то такое, чтобы пробудить интерес молодого поколения к своей земле. Земля и вода дают нам жизнь — так родилась идея. Мы объехали Брестскую область, запросили в райисполкомах, сельских советах официальные сведения о родниках и криницах, сделали их описание с фотографиями, с помощью GPS-приемников провели съемку координат. В интернете есть два ресурса о родниках Беларуси, которые созданы энтузиастами, но там много ошибок — в местоположении, названиях. Мы решили систематизировать информацию. Кроме того, благоустроили территорию у нескольких родников», — рассказал директор брестского агентства Василий Холодцов.
По информации
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