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Родники Пинского района нанесены на публичную кадастровую карту Беларуси

07.11.2018 — Новости Общества | Полесская правда  
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В Бресте на заседании коллегии Государственного комитета по имуществу презентовали карту родников Брестской области.

Родники Пинского района нанесены на публичную кадастровую карту Беларуси
Брестское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру по своей инициативе собрало информацию об имеющихся на территории области родниках и предоставило материалы в Национальное кадастровое агентство. Новый слой о родниках региона появился на публичной кадастровой карте. На ней нанесены 68 родников — с описанием местоположения и состояния, указанием точных координат, 9 из которых расположены в Пинском районе.

«В Год малой родины нам хотелось сделать что-то такое, чтобы пробудить интерес молодого поколения к своей земле. Земля и вода дают нам жизнь — так родилась идея. Мы объехали Брестскую область, запросили в райисполкомах, сельских советах официальные сведения о родниках и криницах, сделали их описание с фотографиями, с помощью GPS-приемников провели съемку координат. В интернете есть два ресурса о родниках Беларуси, которые созданы энтузиастами, но там много ошибок — в местоположении, названиях. Мы решили систематизировать информацию. Кроме того, благоустроили территорию у нескольких родников», — рассказал директор брестского агентства Василий Холодцов.

По информации БелТА.

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