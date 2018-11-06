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С участием Александра Лукашенко открыт реконструированный мост через Припять в Житковичском районе
07.11.2018 — Новости Общества | Полесская правда
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Реконструированный мост через реку Припять в Житковичском районе торжественно открыт сегодня с участием Президента Беларуси Александра Лукашенко.
Александр Лукашенко вместе с руководителями региона и транспортного ведомства перерезал красную ленточку на мосту, тем самым дав старт движению транспорта. Местные жители тепло поблагодарили Главу государства за такой подарок, а местные школьники вручили Александру Лукашенко макет моста.
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