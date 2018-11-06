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С участием Александра Лукашенко открыт реконструированный мост через Припять в Житковичском районе

07.11.2018 — Новости Общества | Полесская правда  
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Реконструированный мост через реку Припять в Житковичском районе торжественно открыт сегодня с участием Президента Беларуси Александра Лукашенко.

С участием Александра Лукашенко открыт реконструированный мост через Припять в Житковичском районе
Как подчеркнул Глава государства, открытие новых значимых объектов в преддверии праздника 7 ноября в нашей стране уже стало доброй традицией. Нынешний год — не исключение. «Думаю, молодежь поддержит такие наши устремления», — считает Президент.

 


С участием Александра Лукашенко открыт реконструированный мост через Припять в Житковичском районе
Торжественная церемония открытия обновленного моста стало настоящим праздником для местных жителей, ведь действительно за очень короткий промежуток времени на государственном уровне была решена очень важная для них проблема.

Александр Лукашенко вместе с руководителями региона и транспортного ведомства перерезал красную ленточку на мосту, тем самым дав старт движению транспорта. Местные жители тепло поблагодарили Главу государства за такой подарок, а местные школьники вручили Александру Лукашенко макет моста.

По информации БелТА.

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