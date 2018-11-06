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ФОТОРЕПОРТАЖ: Митинг в честь Дня Октябрьской революции в Минске

07.11.2018 11:34 — Новости Общества | БелТА  
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ФОТОРЕПОРТАЖ: Митинг в честь Дня Октябрьской революции в Минске

В Минске члены Коммунистической партии Беларуси 7 ноября возложили цветы к памятнику В.И.Ленина и провели митинг на площади Независимости.

Фото Геннадия Жинкова

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске члены Коммунистической партии Беларуси 7 ноября возложили цветы к памятнику В.И.Ленина и провели митинг на площади Независимости. Фото Геннадия Жинкова...
 
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