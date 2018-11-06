|
ФОТОРЕПОРТАЖ: Митинг в честь Дня Октябрьской революции в Минске
07.11.2018 11:34 — Новости Общества | БелТА
В Минске члены Коммунистической партии Беларуси 7 ноября возложили цветы к памятнику В.И.Ленина и провели митинг на площади Независимости.
Фото Геннадия Жинкова
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске члены Коммунистической партии Беларуси 7 ноября возложили цветы к памятнику В.И.Ленина и провели митинг на площади Независимости. Фото Геннадия Жинкова...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)