"Не насчет выпить, а насчет бросить". Как в БССР боролись с пьянством - архивное видео

Этой осенью в Беларуси активно обсуждали запрет на продажу алкоголя ночью, который приняли в Минске и нескольких районах страны, но который меньше чем через сутки отменил президент . В Белгосархиве кинофотофонодокументов в Дзержинске отыскали видео — о том, как боролись с пьянством в советские годы.

Во времена СССР в Беларуси было несколько антиалкогольных кампаний. С пьянством боролись с помощью вытрезвителей и не только.

— Мы все еще платим дань многоликому чудовищу, имя которому алкоголизм. Платим людьми, — рассказывает архивный фильм 1975 года. — А взять бы и выбить бутылку из рук.

Более позднее видео, 1990 года, вспоминает антиалкогольную кампанию времен Горбачева. Закадровый голос по-перестроечному смело перечисляет методы борьбы с пьянством, которые уже использовали.

Кинофильм «Полсантиметра от сердца», 1975 г., реж. С. Сплошнов, опер. И. Каган; киностудия «Беларусьфильм». Кинофильм «Единой ратью», 1990 г., реж. Н. Оксаченко, опер. Г. Гирева; РУП «Белвидеоцентр». Видеоматериалы подготовила ведущий архивист отдела использования документов и информации БГАКФФД Елена Полещук.

— Несколько лет назад мы наконец осознали, что так жить нельзя и стали бороться: сначала с водкой — оптом и в розницу. А потом уже с пьянством. Потом сообразили, что бить по карману надежнее, чем по сознательности. Кого-то уволили, понизили, припугнули: партбилетом, лишением 13-й зарплаты, очереди на жилье. И, согласитесь, пить стали меньше — на производствах.

Обозначается проблема: во время антиалкогольной кампании пьянство не побороли, оно спряталось:

— На кухни, в подвалы, подворотни. Пить стали тише, мрачней и страшней… «Караул!», — закричали мы. Ввели талоны на сахар и объявили тотальную мобилизацию в общества трезвости.

Впрочем, признаются авторы видео, именно к обществам трезвости отношение поменялось.

— В первое время у нас как, вероятно, и у вас, эта организация никаких эмоций кроме улыбки при уплате членских взносов не вызывала. Пока вместо бумажной борьбы и охвата во всесоюзном масштабе она не занялась помощью. Помощью пьющим. Нет, нет не улыбайтесь. Не насчет выпить, а насчет бросить.