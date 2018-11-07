Пограничное подразделение «Наровля» заступило на охрану Государственной границы





Пограничный пост "Наровля" сформирован в Мозырском пограничном отряде для дальнейшего усиления охраны белорусско-украинского направления и в рамках реализации указа Президента Беларуси. С начала ноября пограничники этого подразделения приступили к охране участка протяженностью более 50 километров, треть из которых - пролегает по реке.

Важной особенностью поста является то, что зона ответственности подразделения включает территорию Полесского государственного радиационно-экологического заповедника.

Пограничный пост обеспечен всеми современными техническими средствами охраны границы, новейшим оборудованием, автомобильной и специальной техникой для защиты личного состава при выполнении задач в заповеднике.

Необходимо отметить, что формирование подразделения в установленные сроки было достигнуто, в том числе благодаря содействию местных органов власти и субъектов обеспечения пограничной безопасности Наровлянского района. На сегодняшний день в подразделении созданы достойные социально-бытовые условия для личного состава проходящего там службу.

Фото ГПК