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Пограничное подразделение «Наровля» заступило на охрану Государственной границы

08.11.2018 — Новости Общества | Прыпяцкая прауда (Наровля)  
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Пограничное подразделение «Наровля» заступило на охрану Государственной границы

Пограничный пост "Наровля" сформирован в Мозырском пограничном отряде для дальнейшего усиления охраны белорусско-украинского направления и в рамках реализации указа Президента Беларуси. С начала ноября пограничники этого подразделения приступили к охране участка протяженностью более 50 километров, треть из которых - пролегает по реке. 
Важной особенностью поста является то, что зона ответственности подразделения включает территорию Полесского государственного радиационно-экологического заповедника. 
Пограничный пост обеспечен всеми современными техническими средствами охраны границы, новейшим оборудованием, автомобильной и специальной техникой для защиты личного состава при выполнении задач в заповеднике. 
Необходимо отметить, что формирование подразделения в установленные сроки было достигнуто, в том числе благодаря содействию местных органов власти и субъектов обеспечения пограничной безопасности Наровлянского района. На сегодняшний день в подразделении созданы достойные социально-бытовые условия для личного состава проходящего там службу.

Фото ГПК

 

 
 
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