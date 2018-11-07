"Высчитывают ползарплаты". Выпускник ушел в армию на контракт, теперь должен государству 34 тысячи

В январе 2017-го Виктор Войтехович из деревни Станьково Дзержинского района закончил Академию авиации. Два года он должен был отработать на Минском заводе гражданской авиации, но в указанный день на место не явился. Молодой человек пошел на контракт в вооруженные силы. «Юристы мне объяснили: если хочешь служить по контракту, можно без проблем перераспределиться в армию, — рассказывает молодой человек. — Но в академии мне этого сделать не разрешают, и теперь я должен вернуть 34 тысячи рублей за обучение».



Фото из архива героя.

В Академии авиации Виктор учился пять с половиной лет. Он инженер-механик, но всегда мечтал быть военным. До предварительного распределения, говорит, взял отношение из военной части 14 860 в Станьково. В документе значилось, что его готовы принять туда на работу.

— На предварительном распределении члены комиссии мне сказали — хорошо, но на основном все-таки направили на авиаремонтный завод, — восстанавливает те события Виктор. — Я предупредил, что иду в вооруженные силы. Мне ответили: подписывайте контракт с армией, и мы вас перераспределим.

Но по документам 28 февраля Виктору требовалось выйти на завод. На предприятии до весны он был лишь раз. Говорит, там его попросили пройти медкомиссию и вручили ему копии контракта. Молодой человек уверяет, что предупредил о планах на вооруженные силы.

— Они не возражали, — продолжает собеседник и утверждает, что контракт с заводом так и не подписал. — Дома я снова позвонил в академию. Специалист ответила: идите служите. Лишь попросила, чтобы часть выслала копию приказа, в котором написано, что меня взяли на контракт, и я работаю на государство.

— Подавали ли вы документы о перераспределении?

— Нет, никаких бумаг у меня никто не требовал, — отвечает молодой человек. — А когда в конце февраля я не приехал на завод, мне никто не звонил.

По словам Виктора, 21 марта 2017 года его взяли старшим механиком в вооруженные силы, до апреля часть уведомила об этом академию. Три месяца, вспоминает молодой специалист, он спокойно служил — и тут звонок из учебного заведения. Якобы им не пришел квиток о трудоустройстве Войтеховича, а приказа не достаточно.

— Специалист сказала: они еще раз почитали документы о распределении и поняли, что я все сделал неправильно, — вздыхает Виктор. — Мне предложили уволиться из армии и идти на завод. Но как я уволюсь?! У меня контракт на два года. Я поехал на авиаремонтный, просил, чтобы они от меня отказались, и академия по этому отказу меня перераспределила. Они не захотели, потом им, мол, придется за это отвечать.

В конце апреля 2017-го Виктор все-таки подал в Академию авиации заявление о перераспределении. Не сработало: учебное заведение прислало ему расчет. Выпускника просили вернуть государству 41 084 рублей, затраченные на его обучение. Позже, говорит выпускник, из этой суммы вычли плату за общежитие, где он жил «всего года полтора». В итоге в мае суд Дзержинского района решил взыскать с Виктора Войтеховича 34 016 рублей.

«Да, я ошибся, но что теперь делать?»

— Летом я должен был начинать платить, но не платил.

— Почему?

— Я проконсультировался с юристами, они говорят: ты служишь в вооруженных силах, какое платить?! — отвечает собеседник.

В мотивировочной части, которую Виктору выдали в суде Дзержинского района, написано: «Оценивая доводы Войтеховича, что он должен быть освобожден от обязанности по возмещению средств затраченных государством на его обучение, поскольку […] проходит военную службу в Вооруженных Силах Республики Беларусь, суд признает их несостоятельными, поскольку они не основаны на законе».

В документе сказано, что в срок обязательной работы по распределению засчитывается служба по призыву, в резерве в вооруженных силах, других войсках и воинских формированиях Республики Беларусь, отпуск по уходу за ребенком.

«Министерство образования не имеет правовых оснований оспаривать решение суда, — ответили на обращение Войтеховича в Минобре. — Вопрос о заключении мирового соглашения между вами и академией находится вне компетенции министерства».

— После встречи с судебным исполнителем с сентября у меня стали высчитывать по ползарплаты. Хотя юристы, к которым я обращался, говорят, что в моем случае возвращать ничего не нужно: служба родине в приоритете, — описывает Виктор свою ситуацию. — Я думал написать кассационную жалобу в Минский областной суд, но, чтобы это сделать, мне нужно заплатить где-то 1500 рублей госпошлины. Таких денег у меня нет.

Виктор считает: его единственный промах в этой ситуации лишь то, что он не вовремя подал документы о перераспределении.

— Да, я ошибся, и специалист в академии тоже ошибся, но что теперь делать? — задается вопросом молодой человек. — Получается, я служу государству, исполняю свой священный долг, и еще должен платить.

«Ключевым в таких случаях является то, служит человек в армии добровольно или же его призвали»

TUT.BY обратился за комментарием в Академию авиации. В учебном заведении попросили направить письменный запрос, что мы и сделали, ответа пока не получили. Кроме того, пояснить ситуацию мы попросили Вадима Клещенка, адвоката Минской областной коллегии адвокатов.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

— Ключевым в таких случаях является то, служит человек в армии добровольно или же его призвали в общем порядке, — говорит специалист. — Кодекс об образовании предусматривает освобождение от возмещения затрат на обучение только выпускникам, призванным на военную службу по призыву. Виктор поступил на военную службу добровольно. Это не является основанием для освобождения от возмещения средств, затраченных государством на подготовку выпускника.

Собеседник отмечает: в 2012 году ситуацию пытались изменить и приравнять добровольное поступление на службу и призыв. Данный вопрос рассматривал Конституционный Суд.

— Было принято решение о необходимости внести изменения в законодательство, — отмечает собеседник. — Однако до сих пор норма Кодекса действует в неизменном виде.