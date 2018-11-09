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Ряды Вооруженных Сил Республики Беларусь вскоре пополнят новобранцы из Пинска и Пинского района

10.11.2018 — Новости Общества | Полесская правда  
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Ряды Вооруженных Сил Республики Беларусь вскоре пополнят новобранцы из Пинска и Пинского района
Начинается осенний призыв 2018 года на военную службу. Ряды Вооруженных Сил Республики Беларусь вскоре пополнят новобранцы из Пинска и Пинского района – всего более 260 ребят.

По сложившейся доброй традиции, День призывника на Пинщине проходит в торжественной обстановке. Концертная программа состоялась в городском Доме культуры 5 ноября. В зале собрались будущие солдаты, их родители, друзья. Слово для объявления Указа Президента Республики Беларусь о призыве на срочную военную службу было предоставлено военному комиссару военного комиссариата города Пинска и Пинского района Андрею Онуфриюку.

Со словами приветствия и теплыми пожеланиями в адрес защитников Отечества выступили многочисленные гости, в числе которых были заместитель председателя Пинского райисполкома Дмитрий Полховский и заместитель председателя Пинского горисполкома Марина Ковалевская, а также представители Пинского пограничного отряда, милиции, ветеранских организаций, духовенства. Выступающие подчеркнули, что служба в Вооруженных Силах – это школа возмужания и становления, формирования таких качеств, как патриотизм, дисциплинированность, выдержка. Парням пожелали крепкого здоровья, терпения, уверенности в своих силах и отличной службы.

Подарком для присутствовавших в зале стали тематические музыкальные номера, подготовленные творческими коллективами города.

Наталья МИЛЕВСКАЯ.
Фото автора.

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