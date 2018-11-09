Торжества по случаю очередной, 101-й годовщины Октября прошли в Пинске



Октябрьская революция в летописи человечества стала для трудящихся всего мира символом обновления, освобождения от угнетения и новых надежд на светлое будущее. Об этом говорится в поздравлении Президента Беларуси Александра Лукашенко соотечественникам по случаю Дня Октябрьской революции.





Действительно, революция 1917 года стала одним из самых значительных событий XX века и коренным образом повлияла на ход дальнейшей истории. Люди получили право на труд, на образование, на отдых, право участвовать в управлении страной. Это чувство хозяина, осознание своей причастности, возможность творчества в труде давали невиданные производственные результаты, вызывали энтузиазм и самоотверженность.

Торжества по случаю очередной, 101-й годовщины Октября прошли по всей стране. В Пинске День Октябрьской революции отпраздновали торжественным шествием по обновленной улице Ленина к памятному знаку в честь установления советской власти на Пинщине и митингом. До этого на площади Ленина состоялось возложение гирлянд, венков и цветов к памятнику главного организатора и руководителя Октябрьской революции 1917 года.

Митинг открыли песней А. Пахмутовой и Н. Добронравова «Как молоды мы были», которую проникновенно исполнила солистка Анна Рыжко.

К горожанам обратились председатель городского Совета депутатов Л.А. Лемешевский, первый секретарь горкома КПБ А.А. Каневский, руководитель городского совета ветеранов Н.И. Егоров, секретарь первичной организации ОО «БРСМ» ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев» Виктория Полховская и первый секретарь Пинского горкома комсомола с 1979 по 1983 годы, председатель совета ветеранов комсомола г. Пинска А.И. Курилович. В торжественной обстановке учащихся СШ № 1 приняли в члены пионерской организации, а ученикам военно-патриотического класса гимназии № 2 вручили членские билеты БРСМ. Традиционно в этот день ряды единомышленников пополнили молодые коммунисты, а члены ветеранской организации военных моряков получили памятные медали ЦК КПРФ, выпущенные к 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции и к 70-летию освобождения Крыма и Севастополя.

Завершилось мероприятие возложением гирлянды к памятному знаку в честь борцов за установление советской власти на Пинщине, на месте которого 22 января 1919 года состоялся бой, в котором погибли 9 молодых пинских рабочих и крестьян. Трое из них – Алексей Комарчук, Максим Левоцкий и Андрей Минич были здесь же похоронены.

Праздничное настроение подарили присутствовавшим, а на митинг пришли представители трудовых коллективов города, общественных организаций, ветераны труда, молодежь, – солисты студии эстрадной песни «ЛиК» Дарья Омелькович и Маша Назарова, а также городской духовой оркестр.

Вероника НИКОЛАЕВА.

Фото автора.