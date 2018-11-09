ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Торжества по случаю очередной, 101-й годовщины Октября прошли в Пинске

10.11.2018 — Новости Общества | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A
>

Торжества по случаю очередной, 101-й годовщины Октября прошли в Пинске
Октябрьская революция в летописи человечества стала для трудящихся всего мира символом обновления, освобождения от угнетения и новых надежд на светлое будущее. Об этом говорится в поздравлении Президента Беларуси Александра Лукашенко соотечественникам по случаю Дня Октябрьской революции.


Торжества по случаю очередной, 101-й годовщины Октября прошли в Пинске
Действительно, революция 1917 года стала одним из самых значительных событий XX века и коренным образом повлияла на ход дальнейшей истории. Люди получили право на труд, на образование, на отдых, право участвовать в управлении страной. Это чувство хозяина, осознание своей причастности, возможность творчества в труде давали невиданные производственные результаты, вызывали энтузиазм и самоотверженность.

Торжества по случаю очередной, 101-й годовщины Октября прошли по всей стране. В Пинске День Октябрьской революции отпраздновали торжественным шествием по обновленной улице Ленина к памятному знаку в честь установления советской власти на Пинщине и митингом. До этого на площади Ленина состоялось возложение гирлянд, венков и цветов к памятнику главного организатора и руководителя Октябрьской революции 1917 года.

Митинг открыли песней А. Пахмутовой и Н. Добронравова «Как молоды мы были», которую проникновенно исполнила солистка Анна Рыжко.

К горожанам обратились председатель городского Совета депутатов Л.А. Лемешевский, первый секретарь горкома КПБ А.А. Каневский, руководитель городского совета ветеранов Н.И. Егоров, секретарь первичной организации ОО «БРСМ» ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев» Виктория Полховская и первый секретарь Пинского горкома комсомола с 1979 по 1983 годы, председатель совета ветеранов комсомола г. Пинска А.И. Курилович. В торжественной обстановке учащихся СШ № 1 приняли в члены пионерской организации, а ученикам военно-патриотического класса гимназии № 2 вручили членские билеты БРСМ. Традиционно в этот день ряды единомышленников пополнили молодые коммунисты, а члены ветеранской организации военных моряков получили памятные медали ЦК КПРФ, выпущенные к 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции и к 70-летию освобождения Крыма и Севастополя.

Завершилось мероприятие возложением гирлянды к памятному знаку в честь борцов за установление советской власти на Пинщине, на месте которого 22 января 1919 года состоялся бой, в котором погибли 9 молодых пинских рабочих и крестьян. Трое из них – Алексей Комарчук, Максим Левоцкий и Андрей Минич были здесь же похоронены.

Праздничное настроение подарили присутствовавшим, а на митинг пришли представители трудовых коллективов города, общественных организаций, ветераны труда, молодежь, – солисты студии эстрадной песни «ЛиК» Дарья Омелькович и Маша Назарова, а также городской духовой оркестр.

Вероника НИКОЛАЕВА.
Фото автора.

Оставить комментарий

« На вопросы – компетентно: «прямые линии» организованы для жителей Пинского района
Капсулу времени с посланием в 2050 год коллективу работников и учащихся Пинского индустриально-педагогического колледжа »
Новости дня
Новости общества
 
"Платить за отопление как положено будем?" Жители минской многоэтажки жалуются на "летние" батареи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.11.2018
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
10.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика