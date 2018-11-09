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Ремонт путепровода Металлистов затянулся: его откроют 12 ноября

10.11.2018 09:18 — Новости Общества | Tut.by  
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Ремонт путепровода Металлистов через железную дорогу на улице Некрасова продлили еще на эти выходные. Для пешеходов и транспорта мост откроют в понедельник, 12 ноября, информирует горисполком. Ранее сообщалось, что эти работы завершат 9 ноября.

Напомним, ремонт путепровода Металлистов на улице Некрасова затеяли в связи со скорым закрытием на реконструкцию соседнего путепровода — Полоцкого, который соединяет улицы Космонавтов, Титова и Ленинградскую.

Сейчас на путепроводе Металлистов продолжают укреплять конструкции и расширять дорогу на съезде с виадука, сообщает телеканал «Витебск».

Движение транспорта и пешеходов на Полоцком путепроводе станет невозможным с 10 часов утра в четверг, 15 ноября.

Как поясняют власти города, Полоцкий путепровод отслужил свое — он признан предаварийным. Движение транспорта на этой развязке остановится минимум на 2 года. На это время в Витебске перестанут ходить трамваи четырех маршрутов: «четверка», «шестерка», «восьмерка», «девятка». На месте старой конструкции через 4 года планируют построить новый мост.

Чтобы пересечь железнодорожные пути, нужно будет идти через переход на вокзале или путепровод Металлистов. Автотранспорт пустят по объездным маршрутам — через путепровод Металлистов и через улицы с односторонним движением: Мичурина (при выезде из города) и 11-ю Городокскую (при въезде в город).

Некоторых трамваев не будет. Ремонт Полоцкого путепровода вызовет транспортный коллапс в Витебске?

 
Теги: Витебск
 
 
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Ремонт путепровода Металлистов на улице Некрасова затеяли в связи со скорым закрытием на реконструкцию соседнего путепровода - Полоцкого, который соединяет улицы...
 
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