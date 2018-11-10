Молодежь, все в ваших руках!





В детской школе искусств прошла традиционная встреча руководства района с молодыми специалистами, прибывшими на Наровлянщину на свое первое рабочее место.

Мероприятия такого формата направлены на то, чтобы молодежи у нас жилось и работалось максимально комфортно, а проблемы, которые возникают, решались своевременно. В ходе обстоятельного разговора председатель райисполкома Павел Александрович рассказал о социально-экономическом развитии района, достижениях и перспективах, не скрывая свою заинтересованность в том, чтобы молодежь закреплялась здесь, полюбила этот красивейший уголок Полесья.

Представители отделов райисполкома, Беларусбанка пояснили, каким образом молодежь может улучшить жилищные условия, получить льготный кредит, рассказали о кадровой ситуации, возможностях для самореализации и карьерного роста, о правах, льготах и преференциях. А волонтеры РК ОО «БРСМ» вручили памятки с необходимой информацией. Закончилось мероприятие концертом и экскурсией.

В наш район в этом году прибыли 37 молодых специалистов: 17 — в учреждения образования, 9 — в сферу сельского хозяйства, 8 — в учреждения здравоохранения, по одному молодому специалисту пополнили ряды работников спецлесхоза, ОВД, торговли.