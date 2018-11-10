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Минлесхоз напоминает охотникам о запрете стрельбы в условиях ограниченной видимости

11.11.2018 — Новости Общества | Полесская правда  
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Минлесхоз напоминает охотникам о запрете стрельбы в условиях ограниченной видимости
В соответствии с пунктом 150 Правил ведения охотничьего хозяйства и охоты, вступивших в силу с 25 сентября 2018 года,  стрельба из огнестрельного оружия в тумане запрещается, сообщили корреспонденту pinsknews.by в пресс-службе Министерства лесного хозяйства Белрауси.

В частности, в документе прописано, что запрещается «… производить стрельбу на шум, шорох, по неясно видимой цели, в тумане, в сильный снегопад, в сумерках, против солнца и при других условиях плохой видимости, а также по взлетающей птице ниже 2,5 метра в условиях ограниченной видимости…».

Охотников просят учитывать погодные условия и соблюдать правила безопасности охоты.

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