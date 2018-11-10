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Минлесхоз напоминает охотникам о запрете стрельбы в условиях ограниченной видимости
11.11.2018 — Новости Общества | Полесская правда
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В частности, в документе прописано, что запрещается «… производить стрельбу на шум, шорох, по неясно видимой цели, в тумане, в сильный снегопад, в сумерках, против солнца и при других условиях плохой видимости, а также по взлетающей птице ниже 2,5 метра в условиях ограниченной видимости…».
Охотников просят учитывать погодные условия и соблюдать правила безопасности охоты.
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