Минлесхоз напоминает охотникам о запрете стрельбы в условиях ограниченной видимости



В соответствии с пунктом 150 Правил ведения охотничьего хозяйства и охоты, вступивших в силу с 25 сентября 2018 года, стрельба из огнестрельного оружия в тумане запрещается, сообщили корреспонденту pinsknews.by в пресс-службе Министерства лесного хозяйства Белрауси.

В частности, в документе прописано, что запрещается «… производить стрельбу на шум, шорох, по неясно видимой цели, в тумане, в сильный снегопад, в сумерках, против солнца и при других условиях плохой видимости, а также по взлетающей птице ниже 2,5 метра в условиях ограниченной видимости…».

Охотников просят учитывать погодные условия и соблюдать правила безопасности охоты.