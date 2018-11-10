Стало известно, кто украл больше 20 туй на проспекте Победителей. Ущерб оценили в 840 рублей

В Минске задержали 44-летнего мужчину, который похитил на проспекте Победителей 24 высаженные туи. Общая сумма ущерба составила около 840 рублей, сообщает в Центральном РУВД Минска.





Сотрудники милиции установили, что после того, как мужчина совершил хищение туй, он продал их на одном из рынков столицы.

В отношении 44-летнего минчанина завели уголовное дело по части 1 статьи 205 Уголовного кодекса. Санкция этой части статьи предусматривает наказание в виде общественных работ, или штрафа, или исправительных работ на срок до двух лет, или ареста, или ограничения свободы на срок до трех лет, или лишения свободы на тот же срок.

Раньше мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное нарушение. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания ГУВД Мингорисполкома.

Заявление в милицию о краже 24 туй написали представители Минскзеленстроя.

— Воровали какие-то весьма отчаянные люди. Как можно не знать о том, что проспект Победителей просматривается с камер, — отмечал ранее начальник управления «Центр» Сергей Рожнов.

Напомним, недавно в столице задержали мужчину, который украл оборудование с фонтана у Оперного и сдал во вторсырье.