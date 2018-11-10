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Работал 12 лет без отдыха, а потом взял отпуск - и не вернулся. Белорус побывал во всех странах мира

11.11.2018 13:45 — Новости Общества | Tut.by  
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В перечне государств-членов ООН 193 страны. И минчанин Руслан Марголин посетил все 193. А в некоторых побывал по два и даже три раза. «Посмотришь какую-нибудь программу про природу и думаешь: классное место — вот бы туда съездить, вот бы этих животных увидеть, — рассказывает Руслан, который беспрерывно путешествует уже пять лет. Вопрос о стоимости такого «трипа» он аккуратно обходит. Мир, говорит, открывает на то, что скопил, пока 12 лет работал на Уолл-стрит.


Руслан мечтал быть врачом, но в выпускном классе выиграл республиканскую олимпиаду по английскому — и понеслось. Фото: личный архив героя.

«Работал по сто часов в неделю»

В детстве Руслан Марголин читал журнал «Юный натуралист» и представлял, что когда-нибудь полетит в США и увидит, как растут гигантские кактусы сагуаро. Минск тогда был советским, а мечта казалась неосуществимой. Но все же. В 1990-е он поступил на переводческий факультет иняза, стал лучшим студентом, а потом один американский университет решил пригласить нескольких ребят из бывшего СССР. Самых-самых выбирали с помощью эссе. Сочинение Руслана оказалось наиболее сильным, и его пригласили в Штаты.


Склон Койот-Бют, США. Фото: личный архив героя.

Марголин отучился во Флориде, работал в банке и уже даже увидел сагуаро, как появилась новая мечта — Уолл-стрит.

— Только потом я оценил, Уолл-стрит — совсем не сахар. Это кажется, что ты туда попадаешь и на тебя валятся миллионы, — иронизирует собеседник. — За 12 лет я семь раз менял работу, работал по сто часов в неделю. Потом, случалось, фирма становилась банкротом, или просто увольняли — и опять все с нуля. В 2013-м я торговал облигациями. Летом работа неожиданно закончилась, и с компенсацией за три месяца мне предложили «что-нибудь поискать». Я решил: потрачу это время на путешествия, — вернусь и буду смотреть вакансии.

Правда, трех месяцев для целого мира оказалось мало. Тогда белорус разрешил себе попутешествовать еще столько же, потом еще — и понеслось.

«Точно так же в центре Парижа на тебя может напасть человек с автоматом»

— Я никогда не гнался за списком из 193 стран, — сразу же предупреждает Руслан, как только мы подходим к самым интересным моментам в его путешествии.

Его слова подтверждают действия. Побывав в Йемене, который долго оставался для минчанина неприступным, он заново направился в Сомали, Оман, Арабские Эмираты, Эфиопию.


Острова Кука. Фото: личный архив героя.

— Воюющие Ливия, Сирия и Йемен для туристов остаются самыми тяжелыми, — перечисляет он регионы, куда сложнее всего попасть. — Из-за гражданской войны в Йемен, например, начали пускать только недавно. И продлилось это не долго. Штамп на сутки ставили на одном пограничном посту с Оманом, куда сразу же хлынули сумасшедшие путешественники.

Сам я риск не люблю и людей, которые бегут под падающие бомбы, не понимаю. Обычно у меня заранее все исследовано. Когда собирался в Йемен, все удивлялись: «Зачем? Там война». Я же поехал туда со стороны Омана, где все контролируют государственные войска, и даже солдат не встретил.


Ленивец из Амазонии. Фото: личный архив героя.

Конечно, проезжая по Сомали пусть даже и в бронированной машине, есть вероятность, что рядом взорвется смертник или бомба. Но точно так же в центре Парижа на тебя может напасть человек с автоматом. Помню, приземлился в Кабуле, думал: «Что я делаю?!», а все оказалось нормально. Пока ты там доберешься из аэропорта до самолета, проходишь 11 проверок и чувствуешь себя безопаснее, чем в каком-нибудь маленьком аэропорту Европы.

«На Аляске прямо на меня вышел медведь»

В цифрах маршрут Руслана по миру выглядит так: более тысячи перелетов, свыше трех тысяч городов и полумиллиона километров. На сайте nomadmania.com, где заядлые туристы со всего мира отмечают, какие страны-члены ООН успели посетить, Марголин единственный из белорусов, кто побывал везде. Следующий — мужчина, подписавшийся Андрей Странник. В его копилке 70 государств.


Данакильская котловина, Эфиопия. Фото: личный архив героя.

— Для подтверждения на сайт нужно высылать визы, штампы, фото мест, которые ты посмотрел, — собеседник уточняет, что все это длительный процесс, и рассказывает, что с километрами приходят не только впечатления, но и опыт. — Например, чтобы сэкономить место в паспорте, обычно прошу у пограничников шлепнуть штамп не среди страницы, а где-нибудь в углу. Они соглашаются и часто, когда видят мой документ, удивляются: «О, а что это за остров?» или «Откуда у вас печать из Антарктиды?». Печать из Антарктиды, кстати, я сам себе поставил, там всем это сделать давали.

О своем путешествии Руслан рассказывает в на сайте, в Фейсбук и Инстаграм.

Точно так же мир удивляет и Руслана.

— С самого начала меня интересовали животные и растения, — объясняет он, как выбирает точки маршрута. — Едешь в Замбию посмотреть на миграцию летучих мышей. По пути заезжаешь в Зимбабве — оно же рядом, затем цепляешь Мозамбик.

А потом ты уже на острове Рождества, где с горы спускаются миллионы крабов, или на льдине в Антарктике, а вокруг детеныши императорских пингвинов. Они невысокие, людей видят редко, поэтому ты для них кто-то огромный и непонятный. Но стоит лечь, и они сами подходят к тебе, смотрят, мол, почему ты меня не трогаешь?


Императорские пингвины. Фото: личный архив героя.

Конечно, случались и менее веселые моменты. Как-то увидел в Африке дохлого слона, вышел сфотографировать. Возвращаюсь, смотрю на людей, которые ехали со мной в машине, а они в ужасе. Спрашиваю, что такое? Они кивают, обернись. А в метре от меня три львицы, наелись слоном и лежат с кровавыми мордами.

— И что вы?

Спокойно пошел к машине. На самом деле, большинству животных человек до лампочки. Мы для них непривычная еда. Нас они чаще боятся сильнее, чем мы их. На Аляске во время нереста прямо на меня вышел медведь. Я отступил в сторону, и он пошел дальше. Зачем ему я? В этот период он ест по 12 рыб в час. Разделывать человека — последнее, на что он бы потратил время.

«Они спросили: «Хочешь, мы тебе станцуем?» И тут все мужчины и женщины стали плясать»

Руслану времени на путешествия не жалко. Он с ходу отвечает на этот вопрос. А вот назвать регион, который из 193 стран больше всего понравился, затрудняется. Многое удивило — животные, культура, бедность, богатства, люди.


Племя, которое для Руслана танцевало. Фото: личный архив героя.

— Самые интересные люди живут в менее развитых странах, где культура более закрыта, — приводит пример он. — У них может ничего не быть — так, маленькая хижина без туалета — но они заведут тебя в гости, посадят на лучшее место, поделятся последней едой.

Не так давно я был в Эфиопии. Попросил, чтобы проводник отвез меня в одно отдаленное племя. Мы вошли в маленькую деревню, я фотографировал жителей. А потом они спросили: «Хочешь, мы тебе станцуем?». «Давайте», — говорю. И тут неожиданно все мужчины и женщины стали вокруг меня плясать, и так втянулись, что уже, наверное, и обо мне забыли. В какой-то момент я их поблагодарил. «Пора, — предупредил, — уезжать», мы сели в машину, а они продолжали плясать.

— Попросили у вас денег за танец?

— Нет, видимо, это был подарок гостю, потому что в тот момент я там был единственный путешественник. Хотя в тех частях мира, куда туризм уже дорвался, все за деньги. В Эфиопии есть очень фотогеничные племена Каро и Мурси. Лица у них разрисованы, губы порезаны. Когда их снимаешь, они просят денег чуть ли не за каждую фотографию. Сколько? Немного, в пересчете на доллары центов 25, но все равно неприятно.


Женщины из племени Мурси. Фото: личный архив героя.

В такие моменты я чувствую себя неудобно. Возможно, поэтому мне больше нравится снимать природу. Животные не требуют ни денег, ни разрешений, только осторожности.

«Сейчас, когда есть гугл-транслейт, даже язык знать не обязательно»

В Японии Марголин был две недели, в Монголии — три, в Австралии — шесть. Каждая страна, уверен, требует своего времени.

— Австралию, например, я полностью объехал вдоль побережья. А это 28 тысяч километров.


Памятник Чингисхану в Монголии. Фото: личный архив героя.

Проще всего, считает, путешествовать по Европе — «взял машину и езжай». Для Африки же нужен детальный план.

— Там очень мало альтернатив, — поясняет Руслан. — Ты же не хочешь останавливаться в маленькой деревушке, среди малярии и без удобств. Это небезопасно. Тебя сразу же покусают комары — и все, ты готов. Конечно, тут выручают прививки. Они у меня сделаны чуть ли не против всех болезней. Но, например, от лихорадки денге вакцины нет. И единственное, что остается, — избегать укусов.


Рынок в Эфиопии. Фото: личный архив героя.

С насекомыми в отличие от человека, не договоришься. А с людьми выручает английский.

— Хотя сейчас, когда есть гугл-транслейт, даже язык знать не обязательно, — останавливается на тонких моментах минчанин. — Все и всегда можно перевести в телефоне.

«Сразу думаешь, наконец-то, смогу поспать в своей кровати, а через два-три дня снова тянет в дорогу»

Руслан ценит контрасты, поэтому во время путешествий любит менять обстановку вокруг. Например, из тяжелых — Йемена и Сомали — летит в цивилизованные Эмираты, а оттуда в холодную, но спокойную Беларусь.

— Контрасты не дают устать от дороги, — объясняет он свое решение. — Даже если ты выжат как лимон, все равно счастлив. А еще я счастлив увидеться со своими родными, которые живут в Минске. Раз в год я обязательно прилетаю на родину и совсем скоро тоже буду дома.


Женщина с длинной шеей из Мьянмы. Фото: личный архив героя.

— Каково это — после долгого путешествия вернуться домой?

— Сразу думаешь, наконец-то смогу поспать в своей кровати, а через два-три дня снова тянет в дорогу. Путешествия выработали во мне привычку быть активным и ощущение, что живешь столетия.

— Это как?

— Когда ты привязан к дому и работе, ощущение, что время летит незаметно. Помню, приходишь в офис в понедельник — и вот уже пятница. А когда ты за один день смотришь 10−20 достопримечательностей, а за неделю посещаешь 2−4 страны, чувствуешь будто прошел год. А это всего семь дней.


На заводе «БЕЛАЗ» в Жодино. Фото: личный архив героя.

— Думали, как после такого тура снова осядете на одном месте?

— Сейчас у меня многие спрашивают: что ты будешь делать в следующем году? А я не знаю. План у меня обычно на три недели вперед, потом — без понятия.

 
Теги: Минск
 
 
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В перечне государств-членов ООН 193 страны. Минчанин Руслан Марголин посетил все из них. А в некоторых побывал по два и даже три раза.
 
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