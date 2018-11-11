"Вроде целились в лобовое стекло". В Вилейском районе подростки забросали камнями поезд

ЧП произошло в субботу вечером, 10 ноября, у остановочного пункта «Зенит», который находится недалеко от Вилейки. Двое парней, по словам машиниста, это, скорее всего, были подростки, забросали камнями поезд Минск-Полоцк. Теперь злоумышленников ищет милиция.



Фотография используется в качестве иллюстрации. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— У нас этот поезд в 18.53, на «Зените» чуть раньше, — говорят о времени происшествия на вокзале в Вилейке. — Камни кидали два школьника. Вроде бы целились в лобовое стекло, но не попали и повредили обшивку.

По информации сотрудников вокзала, экстренное торможение машинист не применял.

— Просто потом осмотрел состав, — поясняет ситуацию собеседник. — По «Зениту» такие выходки и раньше периодически практиковали: то камешки положить на рельсы, то бросить. Воспитание у школьников теперь такое…

В Вилейский РОВД информация о происшествии поступила в субботу в 18.50, сообщает сайт УВД Миноблисполкома. Машинист рассказал, что неизвестные бросили в поезд несколько камней.

— В свете прожектора поезда машинист заметил двух по виду подростков, находившихся неподалеку от железнодорожных путей, — сообщают в пресс-службе УВД Миноблисполкома. — После этого практически сразу послышался характерный звук. Камни не попали в окна, поэтому серьезных повреждений не зафиксировано. Незапланированных остановок в связи с инцидентом не совершалось.

По данному инциденту Вилейский РОВД проводит проверку. Милиция ищет злоумышленников.

— Правовые оценки происшествию еще не даны, — сообщает УВД Миноблисполкома. — Однако речь может идти и об уголовной ответственности. За совершение хулиганских действий или умышленное повреждение имущества может наступить наказание, в том числе связанное с лишением свободы.