Доброе утро!

Все, наступает по-настоящему серая, холодная и унылая осень, даже уже почти зима: на этой неделе погода ухудшится , температура опустится до минусовой, пойдет снег. Но хоть туман ушел — а то как посмотришь, как бедные пилоты в эти дни самолеты сажали , так аж страшно… Напомните, май там скоро?..

ВАЖНОЕ

Ох, что вчера было! В столичном ТЦ «Арена Сити» обвалился подвесной потолок , очевидцы рассказали нам, как это произошло . Пострадала одна девушка , ее жизни ничего не угрожает. Возбуждено уголовное дело, и вчера вечером ТЦ был закрыт для посетителей.





Тьфу-тьфу, пусть больше никому не понадобится, но — в Беларуси будет больше скорых (а еще врачей общей практики). А все почему? Да просто систему государственных социальных стандартов меняют .

Правительство прикинуло, сколько в среднем будут получать бюджетники — и сколько вообще все в следующем году. Ах, да — и о курсе доллара запланированном рассказали.

Вчера вечером в Минске официально стартовала Всемирная неделя предпринимательства. Смотрите , как Румас, Крутой и главы дипмиссий удивлялись уровню нашего малого бизнеса.

Глава ГТК пояснил, что за новые лимиты ввоза ожидают белорусов: почему ввели, как это будет работать и кому их стоит «бояться» .

Теперь, похоже, при покупке-продаже автомобилей больше не будет никаких счет-справок — только договора . Что это значит для вас? Да почти ничего (разве что напомним, в чем пока с ними опасность и как избежать проблем ), а вот «перекупам» настанет конец.

Что-то в лесу сд… Радость-то какая! Минское хоккейное «Динамо» вчера обыграло челябинский «Трактор» . Тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить! Вы же помните, что в «Динамо» в выходные произошла давно ожидаемая революция? Явно затянувшаяся история с увольнением Горди Дуайера завершилась полной сменой тренерского штаба. Вот здесь рассказываем о ситуации в клубе и отвечаем на главные вопросы о последних изменениях в стане «зубров».

Вечером пришла печальная новость: умер композитор Игорь Лученок . Ему было 80 лет. Накануне Игорь Михайлович был госпитализирован с инсультом в больницу и несколько дней он находился в тяжелом состоянии. А еще вчера умер автор комиксов Marvel Стэн Ли — тоже, знаете ли, грустно, тоже эпоха ушла…

А тем временем число погибших в пожарах в Калифорнии растет — обнаружены тела еще 13 человек. Пусть это все уже скорее закончится!

ПОПУЛЯРНОЕ

Помните щенка, которого МЧС как-то спасло из битума ? Даже не верилось, что выживет — а такой красавец-пес вырос! Обязательно посмотрите, как ему повезло с хозяйкой и судьбой . «Я не знаю, кто больше счастлив: или он, обретя дом, или я, обретя его», — признается Марина.





На прошлой неделе мы были в Юровичах: помните, там «гопота» до смерти забила соседа , а потом выяснилось, что эта банда несколько лет держала в страхе весь агрогородок ? Несмотря на то, что агрессоры задержаны и теперь им точно не сойдут с рук все преступления, обстановка там только накаляется : кто-то поджег дом, где жил один из подозреваемых, — и в деревню на местный сход приехали силовики.

А вот у нас странная история о том, как водитель Еcolines напал на белоруса, пассажира автобуса: порвал билет, сломал фотокамеру и нанес тому травмы. Пока в деле разбирается украинская полиция, рассказываем, в чем была суть конфликта .

Помните дело мядельских следователей? Которых обвиняют в том, что помогли «замять» дело в отношении сотрудника СК — он несколько раз ударил дубинкой женщину, которая заявила о пропаже мобильника. Вчера прокурор попросил для них сроки (спойлер: ну, могло быть и хуже), а потерпевшая заявила, что ей «очень жаль» следователя.

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

В нашем очередном выпуске «Шведских хроник» история о том, как шведы заставили весь мир покупать бесполезных деревянных лошадок. Наш Стас Коршунов уверяет: деревянная лошадка должна обязательно быть на полочке каждого шведа (и не шведа). Как флаг на неизведанных землях, как выцарапанные в беседке инициалы, как вытатуированное имя на плече, она освещает шведским знамением все, к чему прикасается. Рассказываем, как делают бесполезный и дорогой, но милый шведскому сердцу деревянный символ страны.





А вот очень радостная для нас история: из статьи на TUT.BY «вырос» документальный фильм — и его в этом году показали на «Лiстападзе». Три года назад мы ездили в Ганцевичский район к отшельнику Анатолию , который живет там уже 12 лет посреди болот и лесов. Этот текст попался на глаза молодому режиссеру-документалисту из Москвы Артему Москалеву, который вдохновился историей и снял кино — а мы вдохновились таким крутым поворотом и встретились с Артемом, чтобы поговорить о том, чем привлекательно отшельничество и как живут эти люди в России.

Разбирались вчера в проблеме одного из витебских предприятий: прежний арендатор территории оставил им «в наследство» гору мусора . Чтобы вы понимали масштаб проблемы: высота груды — не менее 8 метров, площадь — с доброе футбольное поле, около 3,5 тысячи кв. м, а вес отходов — примерно 20 тысяч тонн. Парни все суды выиграли, а все равно никак не могут заставить это «добро» вывезти (как минимум, особо некуда).

Любители культуры, вот вам наш традиционный гид по самым интересным театральным событиям месяца . В Минске опять поставили «Радзіва „Прудок“». А еще проводят фестиваль самых интересных спектаклей для детей «Казачны джэм». А еще ходят на показы Национальной театральной премии. А еще ждут солистов из Мариинского театра. Тоже не знаете, как разорваться в ноябре?

Все новости понедельника, 12 ноября

Кстати. Если вы вчера пропустили нашу «Экономику на пальцах» — не беда, можно посмотреть в записи . Вспоминали очередную конференцию КЭФ и выступление главы миссии МВФ Жака Миньяна, который говорил, что пока все в экономике неплохо — надо действовать! Мы же видим, что вот действовать наши власти, видимо, не готовы. Или не хотят. Ай, все.

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