Что-то в лесу сд… Радость-то какая! Минское хоккейное «Динамо» вчера обыграло челябинский «Трактор». Тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить! Вы же помните, что в «Динамо» в выходные произошла давно ожидаемая революция? Явно затянувшаяся история с увольнением Горди Дуайера завершилась полной сменой тренерского штаба. Вот здесь рассказываем о ситуации в клубе и отвечаем на главные вопросы о последних изменениях в стане «зубров».
А вот у нас странная история о том, как водитель Еcolines напал на белоруса, пассажира автобуса: порвал билет, сломал фотокамеру и нанес тому травмы. Пока в деле разбирается украинская полиция, рассказываем, в чем была суть конфликта.
Помните дело мядельских следователей? Которых обвиняют в том, что помогли «замять» дело в отношении сотрудника СК — он несколько раз ударил дубинкой женщину, которая заявила о пропаже мобильника. Вчера прокурор попросил для них сроки (спойлер: ну, могло быть и хуже), а потерпевшая заявила, что ей «очень жаль» следователя.
ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ
В нашем очередном выпуске «Шведских хроник» история о том, как шведы заставили весь мир покупать бесполезных деревянных лошадок. Наш Стас Коршунов уверяет: деревянная лошадка должна обязательно быть на полочке каждого шведа (и не шведа). Как флаг на неизведанных землях, как выцарапанные в беседке инициалы, как вытатуированное имя на плече, она освещает шведским знамением все, к чему прикасается. Рассказываем, как делают бесполезный и дорогой, но милый шведскому сердцу деревянный символ страны.
А вот очень радостная для нас история: из статьи на TUT.BY «вырос» документальный фильм — и его в этом году показали на «Лiстападзе». Три года назад мы ездили в Ганцевичский район к отшельнику Анатолию, который живет там уже 12 лет посреди болот и лесов. Этот текст попался на глаза молодому режиссеру-документалисту из Москвы Артему Москалеву, который вдохновился историей и снял кино — а мы вдохновились таким крутым поворотом и встретились с Артемом, чтобы поговорить о том, чем привлекательно отшельничество и как живут эти люди в России.
Разбирались вчера в проблеме одного из витебских предприятий: прежний арендатор территории оставил им «в наследство» гору мусора. Чтобы вы понимали масштаб проблемы: высота груды — не менее 8 метров, площадь — с доброе футбольное поле, около 3,5 тысячи кв. м, а вес отходов — примерно 20 тысяч тонн. Парни все суды выиграли, а все равно никак не могут заставить это «добро» вывезти (как минимум, особо некуда).
Любители культуры, вот вам наш традиционный гид по самым интересным театральным событиям месяца. В Минске опять поставили «Радзіва „Прудок“». А еще проводят фестиваль самых интересных спектаклей для детей «Казачны джэм». А еще ходят на показы Национальной театральной премии. А еще ждут солистов из Мариинского театра. Тоже не знаете, как разорваться в ноябре?
Кстати. Если вы вчера пропустили нашу «Экономику на пальцах» — не беда, можно посмотреть в записи. Вспоминали очередную конференцию КЭФ и выступление главы миссии МВФ Жака Миньяна, который говорил, что пока все в экономике неплохо — надо действовать! Мы же видим, что вот действовать наши власти, видимо, не готовы. Или не хотят. Ай, все.
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