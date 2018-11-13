Память живет в сердцах

Открывая памятник, глава МВД отметил, что основная идея мероприятия – это память о товарищах и сослуживцах, которые отдали жизнь за высокий уровень правопорядка в нашей стране.

– Ничто не проходит бесследно, и каждый подвиг сотрудников органов внутренних дел положен в копилку общегосударственной безопасности. В ведомстве постоянно уделяется большое внимание исторической памяти, поскольку мы понимаем: без истории нет будущего. И сделанные нашими предшественниками умения, знания и опыт в разы умножены техническими, интеллектуальными и иными возможностями. Тем не менее, классика милицейской работы остается прежней. Мы свято чтим традиции ведомства, – сказал Игорь Шуневич.

Инициатором создания памятника выступило офицерское собрание УВД Минщины, после чего вопрос был вынесен на общее голосование. В итоге идею поддержали сотрудники областной милиции, которые добровольно внесли денежные средства на изготовление монумента.

Идейным вдохновителем и создателем композиции стал известный минский скульптор Александр Тухто. В его творческом багаже не только работы стиля городской скульптуры страны, но и опыт сотрудничества с МВД. К примеру, мастер работал над барельефом легендарного начальника УВД генерал-майора милиции Г.В. Пукова, а также является исполнителем скульптуры «Боец» для спецподразделения «Алмаз».

Как отметил заместитель начальника УВД Миноблисполкома Игорь Подвойский, хотелось отразить выбранную тематику достойно и трогательно, но одновременно торжественно и оригинально. Прорабатывались десятки вариантов, изучался не только отечественный, но и зарубежный опыт.

Созданная композиция не имеет аналогов не только в ведомстве, но и в стране. При этом удалось главное – раскрыть основную идею и знаково увековечить память о погибших сотрудниках.