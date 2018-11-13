ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Память живет в сердцах

14.11.2018 — Новости Общества | Единство  
Размер текста:
A
A
A

 

Открывая памятник, глава МВД отметил, что основная идея мероприятия – это память о товарищах и сослуживцах, которые отдали жизнь за высокий уровень правопорядка в нашей стране.

– Ничто не проходит бесследно, и каждый подвиг сотрудников органов внутренних дел положен в копилку общегосударственной безопасности. В ведомстве постоянно уделяется большое внимание исторической памяти, поскольку мы понимаем: без истории нет будущего. И сделанные нашими предшественниками умения, знания и опыт в разы умножены техническими, интеллектуальными и иными возможностями. Тем не менее, классика милицейской работы остается прежней. Мы свято чтим традиции ведомства, – сказал Игорь Шуневич.

Инициатором создания памятника выступило офицерское собрание УВД Минщины, после чего вопрос был вынесен на общее голосование. В итоге идею поддержали сотрудники областной милиции, которые добровольно внесли денежные средства на изготовление монумента.

Идейным вдохновителем и создателем композиции стал известный минский скульптор Александр Тухто. В его творческом багаже не только работы стиля городской скульптуры страны, но и опыт сотрудничества с МВД. К примеру, мастер работал над барельефом легендарного начальника УВД генерал-майора милиции Г.В. Пукова, а также является исполнителем скульптуры «Боец» для спецподразделения «Алмаз».

Как отметил заместитель начальника УВД Миноблисполкома Игорь Подвойский, хотелось отразить выбранную тематику достойно и трогательно, но одновременно торжественно и оригинально. Прорабатывались десятки вариантов, изучался не только отечественный, но и зарубежный опыт.

Созданная композиция не имеет аналогов не только в ведомстве, но и в стране. При этом удалось главное – раскрыть основную идею и знаково увековечить память о погибших сотрудниках.

http://www.mvd.gov.by

 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В УВД Минского облисполкома открыли памятник милиционерам, погибшим при исполнении служебного долга. В торжественном мероприятии принял участие Министр...
 
Новости дня
Новости общества
 
У Глускім раёне аб’яўлены месячнік па добраўпарадкаванні
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика