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В столице задержали парней, которые продавали неисправные мобильники под видом новых

14.11.2018 15:13 — Новости Общества | Tut.by  
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Милиция задержала трех парней, которые продавали неисправные мобильники под видом новых. Для этого они создали специальные сайты, сообщает ГУВД Мингорисполкома.

В схеме участвовало трое минчан: 18-летний парень, который был организатором продажи неисправных телефонов, а также зачастую выступал в качестве консультанта или курьера; 21-летний молодой человек, который имел непосредственное отношение к процессу реализации мобильных телефонов и был курьером, и 26-летний парень, который создал сайты appleparadise.com, appledise.com и разместил информацию о продаже мобильных телефонов.

По предварительному сговору они продавали «бэушные» и неисправные телефоны под видом новых.

Вскоре появились покупатели, которые стали предъявлять претензии продавцам по поводу качества мобильников. Тогда 26-летний организатор схемы удалил сайты appleparadise.com, appledise.com и вместо них от имени другой компании создал сайт istar.by и открыл интернет-магазин, где продолжил торговать тем же. Помощь ему оказывали всё те же товарищи.

В октябре 2018 года их всех задержали. По месту жительства фигурантов изъяли различные носители информации, мобильные телефоны и ноутбуки.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 250 УК Республики Беларусь (Распространение ложной информации о товарах и услугах). Санкция этой части статьи предусматривает наказание в виде штрафа или исправительных работ на срок до двух лет, или ареста, или ограничения свободы на срок до двух лет.

 
 
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