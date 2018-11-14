



На территории Липиничского сельсовета прошло выездное заседание районной комиссии по вопросам борьбы с пьянством и наркоманией райисполкома. Провел мероприятие заместитель председате райисполкома Геннадий Вамбриков.

Участниками заседания стали члены комиссии, а также идеологический актив города и района.

С целью изучения постановки информационно-идеологической работы в ОАО «Юбилейный-Агро» участники мероприятия посетили сельскохозяйственные объекты предприятия.

Далее в Липиничском сельисполкоме прошло заседание, в ходе которого заместитель директора по идеологической работе ОАО «Юбилейный-Агро» Наталья Лутченко рассказала присутствующим о принимаемых мерах по вопросам борьбы с пьянством и алкоголизмом в трудовом коллективе сельхозпредприятия. Продолжила данную тематику управляющая делами Липиничского сельисполкома Елена Чижевская. Также в ходе встречи врач психиатр-нарколог Ольга Богданович озвучила тему повышения качества оказания медико-психологической помощи лицам, страдающим алкоголизмом.























Наталья МАКСИМОВА.

Фото автора.