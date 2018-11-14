В Кировске выпал первый снег (фотофакт)





14 ноября в Беларуси прошли обильные снегопады. В числе других довольно ранним для этого времени года первым выпавшим сноегом были достаточно удивлены и жители Кировщины. Уже с самого утра, отправляясь на работу, кировчане обнаружили засыпанные снегом тротуары, прыкрытые газоны и автомобили на стоянках.

Белые осадки шли практически всю первую половину дня, и за это время земля покрылась более, чем 10-сантиметровым слоем белого покрывала. Добавилось работы коммунальникам, однако особых проблем первый снег им не создал: придомовые территории, тротуары и другие общественные места оперативно очищались при помощи специальной техники, а также вручную.

А вот для детворы первые атрибуты зимы принесли неподдельную радость: ребятня охотно устраивала снежные «бои» на улицах райцентра.

Кстати, как сообщает БелТА , дожди и мокрый снег ожидаются в Беларуси 15 ноября. В четверг будет преобладать облачная с прояснениями погода. Ночью на большей части территории страны, днем местами ожидаются осадки — мокрый снег, дождь. В отдельных районах прогнозируется слабый гололед, местами на дорогах гололедица. Ветер будет северо-западный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 3, по востоку — до минус 5. Днем будет от минус 1 до плюс 4, по западу Брестской и Гродненской областей — 5-8 градусов тепла.





































Фото Максима МИКЕШИНА.