В Кировске выпал первый снег (фотофакт)

14 ноября в Беларуси прошли обильные снегопады. В числе других довольно ранним для этого времени года первым выпавшим сноегом были достаточно удивлены и жители Кировщины. Уже с самого утра, отправляясь на работу, кировчане обнаружили засыпанные снегом тротуары, прыкрытые газоны и автомобили на стоянках.
Белые осадки шли практически всю первую половину дня, и за это время земля покрылась более, чем 10-сантиметровым слоем белого покрывала. Добавилось работы коммунальникам, однако особых проблем первый снег им не создал: придомовые территории, тротуары и другие общественные места оперативно очищались при помощи специальной техники, а также вручную.
А вот для детворы первые атрибуты зимы принесли неподдельную радость: ребятня охотно устраивала снежные «бои» на улицах райцентра.
Кстати, как сообщает
Фото Максима МИКЕШИНА.