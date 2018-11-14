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Кировская Госавтоинспекция предупреждает жителей Кировщины об опасности на дорогах

14.11.2018 — Новости Общества | Кировец  
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Кировская Госавтоинспекция предупреждает жителей Кировщины об опасности на дорогах

В настоящее время на всей территории Республики складываются неблагоприятные условия, связанные с частыми туманами, а также возможным выпадением осадков в виде мокрого снега с дождем, что существенно снижает видимость в направлении движение и служит дополнительными предпосылками к совершению дорожно-транспортных происшествий по причине неправильного выбора скоростного режима. На это обращает внимание посетителей сайта начальник ОГАИ Кировского РОВД Павел Никонов.

Каждому автовладельцу необходимо позаботиться о том, чтобы на его автомобиле были установлены зимние шины. Так важно, чтобы резина стала Вашим помощником в это нелегкое для автомобилистов время. Зимой нужно использовать только зимние шины и ни в коем не летние и не всесезонные.  Свойства зимних шин начинают работать при нулевой температуре. Такие шины эластичные и лучше цепляются за дорогу, позволяя существенно сократить тормозной путь, в отличие от летних шин, которые  при отрицательной температуре скользят и деревенеют. Зимние шины обязательно следует устанавливать на обе оси. Установка их только на ведущие колеса облегчает разгон, но делает автомобиль намного менее устойчивым – если установить зимние шины только на переднюю ось, то автомобиль будет проявлять сильную склонность к заносу, а если на заднюю, то он будет слишком вяло реагировать на команды рулем. Как и в случае с летними шинами, для зимних шин также играет огромную роль состояние протектора. Характеристики шины на снегу резко ухудшаются, когда глубина протектора составляет менее 4 мм.        

Пешеходам и велосипедистам также стоит позаботиться о своей безопасности и не выходить в темное время суток, особенно в условиях выпадения осадков, на проезжую часть дороги без световозвращающих элементов. Учитывая, что управлять велосипедом в условиях снегопада или гололедицы запрещено.  

 

 

 

 
 
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В настоящее время на всей территории Республики складываются неблагоприятные условия, связанные с частыми туманами, а также возможным выпадением осадков...
 
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