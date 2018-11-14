Молодого человека, в убийстве которого подозревают студента столичного вуза, зовут Алексей Кривошей. Он работал слесарем на предприятии «Мингаз». Трагедия , говорят, произошла из-за девушки.



Леше был 21 год. Он работал слесарем. Фото со страницы Алексея в «ВКонтакте».

Вечером 12 ноября в Минске был убит 21-летний Алексей Кривошей. По данным Следственного комитета, подозреваемый в преступлении 18-летний студент ранил его умышленно. От полученных травм молодой человек скончался в больнице.

— Во вторник утром на входе в здание появился листок, что «Мингаз» скорбит по поводу трагической смерти слесаря Алексея Кривошея, — сообщил в редакцию один из читателей. С Лешей он лично не знаком, подробности трагедии узнал в среду из объявления, которое в ему и другим сотрудникам показал глава его подразделения.



Фото в редакцию прислал читатель.

в объявлении написано, что в гибели слесаря по обслуживанию и ремонту наружных газопроводов подозревается студент 2-го курса Белорусской государственной академии авиации.

«В пятницу, идя с работы, Леша защитил девушку (студентку 1 курса данной академии), которую окружило 8 парней (…), — написано в листке. — В понедельник пришел с побоями на лице. В течение дня получал сообщения с угрозами, вечером была назначена встреча».

Студенты Академии авиации подтверждают, что один из курсантов задержан. Его зовут Рустам, в Беларусь он приехал из Азербайджана.

Алексей, рассказывают на предприятии, закончил ПТУ, отслужил в армии и уже год работал у них.

— Хороший, трудолюбивый парень, — говорит о погибшем коллега. — Если просили поработать сверхурочно — работал. Спиртного в рот не брал, занимался спортом. Утром [в понедельник] он пришел, у него было пару ссадин. Когда я спросил, что случилось, сказал другу помог. Как? Я не знаю. Парень спортом занимается, я не стал уточнять.

В среду Алексея похоронили. Отец погибшего Виталий рассказывает, что конфликт между молодыми людьми возник из-за девушки, которую «Леша любил всей душой и сердцем».

— Мне сложно сказать, сколько они встречались, но сын не собирался ее никому отдавать, — продолжает Виталий Кривошей.

Девушке симпатизировал, видимо, и Рустам. По словам отца, конфликт между ребятами длился «ни день, ни два».

— Рустам не раз угрожал Леше в интернете. Писал: убьет, зарежет. С друзьями приезжал к Леше домой, на дачу. Но было так: подрались — разбежались, — описывает эти события Виталий. — Самая большая ошибка сына, что он ничего нам не говорил. Сам разбирался со своими проблемами. Только вчера мы все узнали от его друзей.

О трагедии Виталий рассказывает немного. Все, говорит, происходило недалеко от Академии авиации. Студент пригласил Алексея на разговор.

— А в итоге Рустам собрал табун. Леша пришел с двумя друзьями, — отцу сложно сдержать слезы. — Они отгородили друзей от Леши и набросились на сына. Били ногами, руками, потом пырнули заточкой.

Все это происходило недалеко от 10-й городской клинической больницы. После драки друзья на руках занесли Лешу в машину и отвезли к врачам.

— Он скончался от потери крови, — с трудом говорит отец.

По словам Артема Шегидевича, ректора Академии авиации, в среду Рустама на занятиях нет. Сейчас, говорит собеседник, они связываются с его родными, чтобы выяснить, где он и что с ним.

Информацию о том, что ЧП произошло на территории академии, ректор называет неправдой.

— У нас учреждение образования полузакрытого типа. На его территории находится общежитие, — поясняет Артем Шегидевич. — В общежитии и на территории учреждения образования никаких драк и потасовок не происходило.