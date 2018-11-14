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Жительница Борисова выманила у знакомых 160 тысяч рублей якобы на операцию родственнику

14.11.2018 18:01 — Новости Общества | Tut.by  
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Жительницу Борисова подозревают в мошенничестве на 160 тысяч рублей. Такую сумму она получила взаймы от знакомых якобы на операцию родственнику. Но ни копейки на это не пошло, сообщает пресс-служба УВД Миноблисполкома.

46-летняя женщина-предприниматель из Борисова рассказала знакомым, что ее родственнику срочно нужна дорогая операция за границей. Умоляла дать ей денег и обещала скоро вернуть. Даже дала расписку, но потом тянула время, ссылаясь на трудное материальное положение. Знакомые устали слушать отговорки и пошли в милицию.

«До настоящего времени подозреваемая не вернула деньги даже частично. При этом имела реальную возможность это сделать при продаже имеющейся у нее недвижимости и дорогостоящей автомашины», — рассказала официальный представитель Борисовского РУВД Яна Коржавина.

Заявление, что полученными деньгами было оплачено лечение родственнику, не нашло подтверждения.

В отношении борисовчанки возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 209 Уголовного кодекса, ей грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.

 
 
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Денег так и не вернула, за что стала фигуранткой дела о мошенничестве.
 
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