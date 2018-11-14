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На 119 девушек сто парней. Cколько ребят учатся в вузах Беларуси

14.11.2018 20:20 — Новости Общества | Tut.by  
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В 2017/2018 учебном году на каждые 10 тысяч белорусов приходилось 315 студентов, написано на сайте Белстата. Это самый большой показатель среди стран СНГ. На втором месте идет Украина. Тут из 10 тысяч граждан 314 — студенты. В Армении, третьей по списку, 305.


Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Статистика такова: каждый седьмой молодой белорус учится в вузе. При этом на 119 девушек, которые посещают университеты, институты и академии, приходится сто однокашников парней.

Всего же, по данным Белстата, на начало 2017/2018 учебного года более 153 тысяч ребят учились на дневном. Из них 80 тысяч жили в общежитии, 84 тысячи получали стипендию.

Что же касается студентов-иностранцев, то в этом учебном году в белорусских вузах занимается около 15 тысяч парней и девушек из других стран. Большинство из них приехали из СНГ.

Отметим также, что за последние девять лет интересы студентов при выборе профессии изменились. Меньше стало тех, кто хочет быть педагогом, работать с правом, экономикой. А вот желающих изучать сельское и лесное хозяйство, здравоохранение, искусство, дизайн стало больше.

 
 
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В 2017/2018 учебном году на каждые 10 тысяч белорусов приходилось 315 студентов, написано на сайте Белстата. Это самый большой показатель среди стран СНГ.
 
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